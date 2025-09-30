Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप में भारत से हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अब इस फैसले से अपने ही खिलाड़ियों बढ़ाई मुश्किलें

एनओसी रद्द होने से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ और शादाब खान जैसे कई पाकिस्तानी कई खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2025

Asia Cup 2025

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

PCB suspends NOC for overseas T20 leagues: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत से लगातार तीन मैच में शिकस्त झेल चुकी पाकिस्तानी टीम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरह जहां उसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा रहा है, वहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी अपने ही खिलाड़ियों के सामने मुश्किलें पैदा कर दी है।

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने विदेशी टी-20 लीग में खेलने वाले अपने खिलाड़ियों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) सस्पेंड कर दिए हैं। पीसीबी की ओर से यह निर्णय एशिया कप फाइनल में भारत से हार के बाद लिया गया, फिलहाल उनकी तरफ से इस फैसले का कारण नहीं बताया गया है।

क्रिकइंफो के मुताबिक, पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद ने एक नोटिस भेजकर फैसले की जानकारी दी। पीसीबी चीफ के हवाले से इस नोटिस में कहा गया है कि विदेशी लीग और अन्य टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सभी एनओसी अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिए गए हैं।

एनओसी रद्द होने से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ और शादाब खान जैसे कई पाकिस्तानी कई खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कई पाकिस्तानी खिलाड़ी इस साल ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग ILT20, कनाडा टी-20 लीग से जुड़ना चाहते हैं।

भारत ने जीता एशिया कप 2025 का फाइनल

दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर भारत की यह लगातार तीसरी जीत थी।

क्रिकेट

Published on:

30 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप में भारत से हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अब इस फैसले से अपने ही खिलाड़ियों बढ़ाई मुश्किलें

