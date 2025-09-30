ग्राउंड पर बहुत स्लेजिंग हुई…..भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने बताया पाकिस्तानी टीम को कैसे दिया जवाब?

Tilak Varma: अजेय रहते हुए लगातार दूसरी बार एशिया कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की वतन वापसी हो गई है। तिलक वर्मा भी 29 सितंबर की रात स्वदेश लौट आए हैं। हैदराबाद पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल मुकाबले के दौरान स्लेजिंग को लेकर उनसे सवाल पूछ गए। इन सवालों का जवाब देते हुए तिलक वर्मा ने कहा, ''बहुत कुछ हुआ, मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकता। ऐसा होता है…यह सब खेल का हिस्सा है…सबसे अच्छा जवाब तब होता है जब आप अपने बल्ले से जवाब देते हैं और मैच जीतते हैं। मैंने वही किया।"