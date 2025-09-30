Patrika LogoSwitch to English

ग्राउंड पर बहुत स्लेजिंग हुई…..भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने बताया पाकिस्तानी टीम को कैसे दिया जवाब?

Tilak Varma: तिलक वर्मा ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अर्द्धशतक ठोक भारत को पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत दिलाई थी। वह 69 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2025

Tilak Varma: अजेय रहते हुए लगातार दूसरी बार एशिया कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की वतन वापसी हो गई है। तिलक वर्मा भी 29 सितंबर की रात स्वदेश लौट आए हैं। हैदराबाद पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल मुकाबले के दौरान स्लेजिंग को लेकर उनसे सवाल पूछ गए। इन सवालों का जवाब देते हुए तिलक वर्मा ने कहा, ''बहुत कुछ हुआ, मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकता। ऐसा होता है…यह सब खेल का हिस्सा है…सबसे अच्छा जवाब तब होता है जब आप अपने बल्ले से जवाब देते हैं और मैच जीतते हैं। मैंने वही किया।"

तिलक वर्मा ने बताया कि एशिया कप 2025 फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खूब स्लेजिंग की, लेकिन उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने के दौरान चुप रहना बेहतर समझा। युवा क्रिकेटर ने बताया कि हमने तीन विकेट जल्दी गंवा दिए थे। मैं जल्द बैटिंग के लिए गया था, लेकिन ना तो मैंने कुछ कहा और ना ही मैंने देश या टीम को नीचा दिखाने के लिए गुस्से में कोई शॉट खेला।

तिलक वर्मा ने यह भी बताया कि जब भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया, तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ कहना था, वह मैच के बाद कहा। मैच के दौरान मैदान पर बहुत कुछ हुआ, लेकिन वह बातें बताई नहीं जा सकतीं।

तिलक वर्मा ने फाइनल में ठोका था अर्द्धशतक

तिलक वर्मा ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अर्द्धशतक (नाबाद 69 रन) ठोक भारत को पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत दिलाई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 4 ओवर में 20 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे। ऐसे में तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए आखिर तक डटे रहे और टीम को जीत दिलाकर ही मानें।

