भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर बड़ा झटका, अब विस्फोटक ऑलराउंडर पूरी वनडे सीरीज से हुआ बाहर

Cameron Green ruled out: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और तगड़ा झटका लगा है। ऑस्‍ट्रेलिया विस्‍फोटक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पीठ में दर्द के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2025

Cameron Green ruled out

ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Cameron Green ruled out: भारत का दौरा शुरू होने से पहले ऑस्‍ट्रेलिया की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। पैट कमिंस, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस और एडम ज़म्पा पहले सीरीज के कुछ मैचों में अनुपलब्‍ध रहने वाले हैं। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्‍ट्रेलिया विस्‍फोटक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पीठ में दर्द के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुशेन की वनडे टीम में वापसी हो रही है। लाबुशेन शेफील्ड शील्ड मैच के बाद एडिलेड से उड़ान भरकर रविवार को होने वाले पहले वनडे से ठीक पहले पर्थ में टीम से जुड़ेंगे।

शेफ़ील्ड शील्ड के पहले मैच में लगी थी चोट

न्यूज़ीलैंड में टी20 सीरीज से बाहर रहने के बाद हाल ही में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने वाले 26 वर्षीय कैमरून ग्रीन को पिछले हफ्ते वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शेफ़ील्ड शील्ड के पहले मैच के दौरान मामूली चोट लगी थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की है कि ग्रीन को एहतियात के तौर पर टीम से बाहर रखा गया है। उम्मीद है कि वह 28 अक्टूबर से साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले अगले शील्ड मैच में वापसी करेंगे।

चयनकर्ताओं ने ब्रेक और रिहैब का विकल्प चुना

इंग्‍लैंड के खिलाफ एशेज से पहले ग्रीन की अहमियत को देखते हुए उनका वर्कलोड मैनेजमेंट चर्चा का विषय रहा था। उन्होंने शील्ड मैच में केवल चार ओवर फेंके थे, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ ने उन्‍हें गेंदबाजी से रोक दिया था। भारत के खिलाफ सीरीज में भी उनके ज़्यादा गेंदबाजी करने की संभावना नहीं थी। चयनकर्ताओं ने ब्रेक और रिहैब का विकल्प चुना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टेस्ट समर से पहले इस ऑलराउंडर की चोट और न बढ़े।

लाबुशेन की वनडे में समय पर वापसी

कैमरून ग्रीन के बाहर होने के बाद मार्नस लाबुशेन को वनडे टीम में वापस बुला लिया गया है। ये दाएं हाथ का खिलाड़ी शेफ़ील्ड शील्ड मैच के बाद एडिलेड से उड़ान भरकर रविवार को पहले वनडे से पहले पर्थ में टीम से जुड़ेगा। लाबुशेन के लिए यह वापसी बिल्कुल सही समय पर हुई है। 30 वर्षीय इस खिलाड़ी को इस साल की शुरुआत में खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पिछली 12 पारियों में केवल 241 रन बनाए थे। लेकिन, उनका हालिया घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा है।

ये भी पढ़ें

विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

17 Oct 2025 10:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर बड़ा झटका, अब विस्फोटक ऑलराउंडर पूरी वनडे सीरीज से हुआ बाहर

बड़ी खबरें

क्रिकेट

खेल

