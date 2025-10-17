भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर बड़ा झटका, अब विस्फोटक ऑलराउंडर पूरी वनडे सीरीज से हुआ बाहर

Cameron Green ruled out: भारत का दौरा शुरू होने से पहले ऑस्‍ट्रेलिया की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। पैट कमिंस, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस और एडम ज़म्पा पहले सीरीज के कुछ मैचों में अनुपलब्‍ध रहने वाले हैं। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्‍ट्रेलिया विस्‍फोटक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पीठ में दर्द के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुशेन की वनडे टीम में वापसी हो रही है। लाबुशेन शेफील्ड शील्ड मैच के बाद एडिलेड से उड़ान भरकर रविवार को होने वाले पहले वनडे से ठीक पहले पर्थ में टीम से जुड़ेंगे।