ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए इंग्लैंड का प्लान तैयार, हैरी ब्रूक ने कहा- करना पड़ा काफी रिसर्च

अगर वैभव सूर्यवंशी पहले मुकाबले में डेब्यू करते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद सूर्यवंशी का चयन इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए हुआ। उन्होंने आईपीएल 2026 में 237 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई-नेशन सीरीज के खिताबी मुकाबले में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर लिस्ट-ए इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक भी अपने नाम किया।