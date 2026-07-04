Eng vs Ind 2nd T20I: डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी ने जड़े सिर्फ 2 छक्के, ईशान-अभिषेक फिफ्टी से चूके, भारत ने रखा 191 रन का लक्ष्य

England vs India 2nd T20I: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्‍टर के ओल्‍ड ट्रेफर्ड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए हैं। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 43 रन तो ईशान किशन ने 49 रन की तेज पारी खेली, लेकिन दोनों ही अपने अर्धशतकों से चूक गए। जबकि डेब्‍यूटेंट वैभव सूर्यवंशी सिर्फ दो छक्‍कों की मदद से 14 रन बना सके। वहीं, इंग्‍लैंड की ओर से सैम करन ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट अपने नाम किए।