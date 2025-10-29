ENG-W vs SA-W: इंंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
ENG-W vs SA-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराया और पहली बार फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम 42.3 ओवर में 194 रन पर ऑलआउट हो गई।
दक्षिण अफ्रीका से मिले 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने अपने 3 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद चौथे विकेट के लिए कप्तान नैट साइवर ब्रंट और एलिस कैप्सी ने 105 रन की साझेदारी की और टीम को मुकाबले में वापसी दिलाई। लेकिन अर्द्धशतक के बाद एलिस कैप्सी आउट हो गईं और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी टीम को फिर से मुकाबले में ला दिया। लेकिन कप्तान नैट साइवर ब्रंट (64 रन) और डेनी व्याट (34 रन) के आउट होने के बाद इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टूट गईं। 10वें नंबर बल्लेबाजी के लिए उतरी लिंसे स्मिथ 27 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम 42.3 ओवर में 194 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम 125 रन के बड़े अंतर से हार गई।
दक्षिण अफ्रीका की ओर मारिजेन कैप सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 7 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिसमें 3 मैडन ओवर भी शामिल है। उनके अलावा अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा और सुन लुस ने 1-1 विकेट चटकाए। नादिन डी क्लर्क ने 2 विकेट लिए।
इससे पहले इंग्लैंड के फैसले को गलत साबित करते हुए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने तजमिन ब्रिट्स के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि तजमिन ब्रिट्स के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका को लगातार दो झटके लगे। इसके बाद लौरा वोल्वार्ड्ट ने मारिजेन कैप के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन और 7वें विकेट के लिए क्लो ट्रॉयोन के साथ 47 गेंद में 89 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया।
हालांकि इसके बाद 47.6 ओवर में लौरा वोल्वार्ड्ट आउट हो गई। लौरा वोल्वार्ड्ट ने 143 गेंद में 20 चौके और चार छक्कों की मदद से 169 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद आखिरी ओवरों में क्लो ट्रायोन ( नाबाद 33 रन, 26 गेंद) और नादिन डी क्लर्क (नाबाद 11 रन, 6 गेंद) ने मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 319 रन तक पहुंचाया।
इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि लॉरेन बेल ने 2 और नैट साइवर ब्रंट ने एक विकेट लिए।
