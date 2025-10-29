ENG-W vs SA-W: इंंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका से मिले 320 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने अपने 3 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद चौथे विकेट के लिए कप्तान नैट साइवर ब्रंट और एलिस कैप्सी ने 105 रन की साझेदारी की और टीम को मुकाबले में वापसी दिलाई। लेकिन अर्द्धशतक के बाद एलिस कैप्सी आउट हो गईं और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी टीम को फिर से मुकाबले में ला दिया। लेकिन कप्तान नैट साइवर ब्रंट (64 रन) और डेनी व्याट (34 रन) के आउट होने के बाद इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टूट गईं। 10वें नंबर बल्लेबाजी के लिए उतरी लिंसे स्मिथ 27 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम 42.3 ओवर में 194 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम 125 रन के बड़े अंतर से हार गई।