Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

इंग्लैंड ने बदला कप्तान, टी20 इंटरनेशनल के लिए 21 साल के इस तूफानी बल्लेबाज को दी जिम्मेदारी

Jacob Bethell: जैकब बेथेल अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 15, 2025

Jacob Bethell
जैकब बेथेल, क्रिकेटर, इंग्लैंड (Photo Credit - IANS)

England Announces squads for South Africa and Ireland series: इंग्लैंड ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड दौरे पर तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम तीन टी-20 मैच खेलने के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर को समाप्त होगा।

वहीं जैकब बेथेल अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें आयरलैंड के खिलाफ अगले महीने की टी20 अंतरराष्ट्री सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया है। ECB ने आगे कहा कि 21 वर्षीय ऑलराउंडर ने सभी प्रारूपों में कुल 29 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। नियमित टेस्ट खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में वह टीम का नेतृत्व करेंगे, जिन्हें आराम दिया गया है। वहीं, हैरी ब्रूक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे और टी-20 टीम के कप्तान हैं।

ये भी पढ़ें

डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में लगाएंगी निशाना, भारतीय चुनौती की करेंगी अगुवाई
अन्य खेल
Manu Bhaker

इंग्लैंड के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने बयान में कहा, "जैकब बेथेल जब से इंग्लैंड टीम के साथ हैं, तब से उन्होंने अपने नेतृत्व गुणों से प्रभावित किया है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन कौशल को और विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी।"

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोनी बेकर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों के लिए पहली बार इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड लायंस और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की ODI स्क्वाड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की T20 स्क्वाड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड।

आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टी-20 स्क्वाड

जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, ल्यूक वुड।

ये भी पढ़ें

रोहित शर्मा ने इस क्रिकेटर से पूछा, रिटायरमेंट ले लूं? देखें वीडियो में क्या मिला जवाब
क्रिकेट
Rohit Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

15 Aug 2025 10:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड ने बदला कप्तान, टी20 इंटरनेशनल के लिए 21 साल के इस तूफानी बल्लेबाज को दी जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.