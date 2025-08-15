इंग्लैंड ने बदला कप्तान, टी20 इंटरनेशनल के लिए 21 साल के इस तूफानी बल्लेबाज को दी जिम्मेदारी

वहीं जैकब बेथेल अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें आयरलैंड के खिलाफ अगले महीने की टी20 अंतरराष्ट्री सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया है। ECB ने आगे कहा कि 21 वर्षीय ऑलराउंडर ने सभी प्रारूपों में कुल 29 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। नियमित टेस्ट खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में वह टीम का नेतृत्व करेंगे, जिन्हें आराम दिया गया है। वहीं, हैरी ब्रूक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे और टी-20 टीम के कप्तान हैं।