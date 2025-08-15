इंग्लैंड ने बदला कप्तान, टी20 इंटरनेशनल के लिए 21 साल के इस तूफानी बल्लेबाज को दी जिम्मेदारी

England Announces squads for South Africa and Ireland series: इंग्लैंड ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड दौरे पर तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम तीन टी-20 मैच खेलने के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर को समाप्त होगा।
वहीं जैकब बेथेल अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें आयरलैंड के खिलाफ अगले महीने की टी20 अंतरराष्ट्री सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया है। ECB ने आगे कहा कि 21 वर्षीय ऑलराउंडर ने सभी प्रारूपों में कुल 29 मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। नियमित टेस्ट खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में वह टीम का नेतृत्व करेंगे, जिन्हें आराम दिया गया है। वहीं, हैरी ब्रूक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे और टी-20 टीम के कप्तान हैं।
इंग्लैंड के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने बयान में कहा, "जैकब बेथेल जब से इंग्लैंड टीम के साथ हैं, तब से उन्होंने अपने नेतृत्व गुणों से प्रभावित किया है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन कौशल को और विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी।"
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सोनी बेकर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों के लिए पहली बार इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड लायंस और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था।
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ।
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड।
जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, ल्यूक वुड।