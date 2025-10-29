Eng W vs SA W 1st Semi-Final: विश्व कप 2025 में पहला सेमीफाइनल आज, ये 5 प्लेयर्स अपने दम पर मोड़ सकती हैं मैच का रुख

Eng W vs SA W 1st Semi-Final: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज बुधवार 29 अक्‍टूबर को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये दोनों टीमें आज आमने-सामने होंगी। इंग्‍लैंड की टीम जहां नेट साइवर-ब्रंट की अगुवाई में जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं अफ्रीकी टीम लौरा वोल्वार्ड्ट के नेतृत्‍व में जीत के साथ फाइनल का टिकट पाने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले में यूं तो कई मैच विनर खिलाड़ी उतरने वाली हैं, लेकिन सभी फैंस की नजर उन पांच खिलाड़ियों पर होंगी, जो अकेले ही मैच का रुख मोड़ सकती हैं।