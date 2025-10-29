Patrika LogoSwitch to English

Eng W vs SA W 1st Semi-Final: विश्व कप 2025 में पहला सेमीफाइनल आज, ये 5 प्लेयर्स अपने दम पर मोड़ सकती हैं मैच का रुख

Eng W vs SA W 1st Semi-Final: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आज पहला सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले सभी फैंस की नजर 5 खिलाड़ियों पर होंगी, जो अकेले ही मैच का रुख पलट सकती हैं।

भारत

image

lokesh verma

Oct 29, 2025

Eng W vs SA W 1st Semi-Final

महिला विश्‍व कप 2025 में आज इंग्‍लैंड बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबला। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Eng W vs SA W 1st Semi-Final: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज बुधवार 29 अक्‍टूबर को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये दोनों टीमें आज आमने-सामने होंगी। इंग्‍लैंड की टीम जहां नेट साइवर-ब्रंट की अगुवाई में जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं अफ्रीकी टीम लौरा वोल्वार्ड्ट के नेतृत्‍व में जीत के साथ फाइनल का टिकट पाने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले में यूं तो कई मैच विनर खिलाड़ी उतरने वाली हैं, लेकिन सभी फैंस की नजर उन पांच खिलाड़ियों पर होंगी, जो अकेले ही मैच का रुख मोड़ सकती हैं।

लौरा वोल्वार्ड्स और म्लाबा का धांसू प्रदर्शन

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्स पर सभी फैंस की नजरें रहने वाली हैं। उन्‍होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 मैचों में 50.17 के औसत से 301 रन बनाए हैं। लौरा के बल्‍ले से इस दौरान 3 अर्धशतक भी आए हैं। वह महिला क्रिकेट विश्‍व कप 2025 में तीसरी सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

उनके साथ ही नॉनकुलुलेको म्लाबा ने भी दमदार प्रदर्शन करके सभी का ध्‍यान अपनी ओर खींचा है। म्लाबा ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 मैचों में 18.91 के औसत से 11 विकेट चटकाए हैं। वह इस टूर्नामेंट में छठी सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं।

इन 3 इंग्लिश प्‍लेयर्स पर रहेगी नजर

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए इस टूर्नामेंट में अब तक लिन्सी स्मिथ ने 7 मैचों में 15.50 के औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। लिन्सी ने कई अहम मौके पर इंग्लिश टीम सफलता दिलाई है। वह महिला विश्‍व कप 2025 में चौथी सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। वहीं, स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने 6 मैचों में 15.33 के औसत से 12 विकेट लिए हैं। वह टूर्नामेंट में पांचवीं सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं।

उनके अलावा पूर्व कप्तान हीथर नाइट भी टूर्नामेंट में बल्‍ले से धमाल मचा रही हैं। उन्‍होंने अब तक 7 मैचों की 6 पारियों में 57.60 के औसत से 288 रन बनाए हैं। वह टूर्नामेंट में छठी सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्‍लेबाज हैं।

इंग्लैंड महिला टीम

एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, डेनिएल व्याट-हॉज, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल, एम्मा लैम्ब, सारा ग्लेन, एम अरलॉट और लॉरेन फाइलर।

साउथ अफ्रीका महिला टीम

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसन, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (डब्ल्यू), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेके बॉश, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शंगासे और काराबो मेसो।

Women's World Cup 2025

Published on:

29 Oct 2025 12:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Eng W vs SA W 1st Semi-Final: विश्व कप 2025 में पहला सेमीफाइनल आज, ये 5 प्लेयर्स अपने दम पर मोड़ सकती हैं मैच का रुख

