नई दिल्ली। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने शनिवार को क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आक्रामक बल्लेबाज पीटरसन ने ट्विटर पर चार शब्दों के संदेश में लिखा "बूट्स अप, थैक यू" और अपने करियर को अलविदा कह दिया।उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी 'Ciao' (बाय) लिखकर रिटायरमेंट की खबर अपने प्रशंसकों को दी।पीटरसन ने इसके बाद कई और ट्वीट्स भी किये। 37 साल के पीटरसन 2014 की एशेज सीरीज के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहें हैं। पीटरसन ने अपने सफल करियर में इंग्लैंड के लिए कुल 104 टेस्ट खेले हैं ।इसके बाद से पीटरसन हालांकि अलग-अलग घरेलू टी-20 लीग्स में खेलते रहे हैं।

केविन पीटरसन का करियर शानदार रहा है

दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पीटरसन ने इग्लैंड के लिए 47.28 के औसत से कुल 8181 रन बनाए, इनमें 23 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे मैचों में पीटरसन ने 136 पारियों में 4440 रन बनाए। वहीं उन्होंने 37 टी-20 मैच भी खेले, इन मैचों में उन्होंने 7 अर्धशतक जड़ते हुए 1176 रन बनाए। साल 2010 में इंग्लैंड द्वारा टी-20 वर्ल्डकप जीता गया था, इस दौरान पीटरसन टीम का हिस्सा थे। वह तीन टेस्ट और 12 वनडे मैचों में इंग्लैंड के कप्तान रहें हैं। पीटरसन के सन्यास पर उनके कप्तान रहे इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइकल वॉन ने ट्वीट कर कहा "जिनके साथ मुझे खेलना का मौका मिला उनमे श्रेष्ठ बल्लेबाज....पहला इंग्लिश बल्लेबाज जिसने ऑसीज के मन में डर पैदा किया।"

PSL में खेल रहे हैं पीटरसन

केविन पीटरसन ने पाकिस्तान सुपर लीग में जाने से पहले घोषणा कर दी थी कि वह इस लीग के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। PSL टीम क्वैटा ग्लैडिएटर्स ने ट्विटर पर लिखा है, 'अगर आप पीएसएल फाइनल तक रुकते तो अच्छा होता, लेकिन हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं।' साथ ही पीटरसन ने वीडियो संदेश में क्वैटा ग्लैडिएटर्स को शुभकामनाएं दी हैं। लोगो के पूछने पर कि आगे उनका क्या करने का इरादा है इसपर एनिमल लवर पीटरसन ने ट्वीट कर कहा कि "मैं उतने ही पैशन और हार्ड वर्क के साथ राइनोस को विलुप्त होने से बचाने में लगूंगा.. अगर हम सभी इस काम में लगते हैं तो ये हमलोगो की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।"

Lots asking what I’m going to do next...I’m going to take the same passion & hard work into trying to save rhinos from extinction.



If we all help, it’ll be greater than any of our achievements in any walk of life!



Let’s do this, team! #SORAI