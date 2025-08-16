Asia Cup 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय टीम, सैमसन-रिंकू बाहर, गिल समेत इनकी एंट्री

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब करीब तीन हफ्ते का समय बचा है, जिसका क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 9 सितंबर से यूएई में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए बीसीसीआई भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को कर सकता है। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस बार टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम चुनी है, जिसमें कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने अपनी टीम से संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स को बाहर रखा है तो शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रियान पराग जैसे प्लेयर्स को टीम में शामिल किया है।
हरभजन ने TOI से कहा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। केएल राहुल भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसी अन्य विकेटकीपर को नहीं रख रहा हूं। उनमें से या ऋषभ पंत में से किसी एक को होना चाहिए।
हरभजन सिंह ने कहा कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि टी20 फॉर्मेट में अगर शुभमन गिल हिट करने का फैसला लेते हैं तो वह किसी से भी कम नहीं हैं। वह जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उनका खेल शानदार है। वह मजबूत बेसिक्स के साथ मैदान के हर ओर रन बना सकते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट क्यों ने हो। उन्होंने आईपीएल के हर सीजन में रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप यूं ही आपको नहीं मिलती। वह 160 या 150 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करते हैं।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल/ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज।