Asia Cup 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय टीम, सैमसन-रिंकू बाहर, गिल समेत इनकी एंट्री

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब करीब तीन हफ्ते का समय बचा है, जिसका क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 9 सितंबर से यूएई में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए बीसीसीआई भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्‍त को कर सकता है। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस बार टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम चुनी है, जिसमें कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्‍होंने अपनी टीम से संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे प्‍लेयर्स को बाहर रखा है तो शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रियान पराग जैसे प्‍लेयर्स को टीम में शामिल किया है।