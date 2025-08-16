Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय टीम, सैमसन-रिंकू बाहर, गिल समेत इनकी एंट्री

Harbhajan Singh Picks India Squad: Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। इससे पहले हरभजन सिंह ने चौंकाने वाले नामों के साथ टीम इंडिया चुनी है। उन्‍होंने टीम से संजू सैमसन और रिंकू सिंह को बाहर तो शुभमन गिल और यशस्‍वी जायसवाल समेत कई अन्‍य प्‍लेयर्स को जगह दी है।

भारत

lokesh verma

Aug 16, 2025

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025
भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज होने में अब करीब तीन हफ्ते का समय बचा है, जिसका क्रिकेट फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। 9 सितंबर से यूएई में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए बीसीसीआई भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्‍त को कर सकता है। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस बार टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम चुनी है, जिसमें कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्‍होंने अपनी टीम से संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे प्‍लेयर्स को बाहर रखा है तो शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रियान पराग जैसे प्‍लेयर्स को टीम में शामिल किया है।

केएल राहुल को विकेटकीपर चुनकर चौंकाया

हरभजन ने TOI से कहा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। केएल राहुल भी अच्छा ऑप्‍शन हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसी अन्य विकेटकीपर को नहीं रख रहा हूं। उनमें से या ऋषभ पंत में से किसी एक को होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: अर्शदीप और प्रसिद्ध के अलावा इन तेज गेंदबाजों को मिलेगी टीम में जगह, इस दिग्गज की होगी लंबे समय बाद वापसी
अन्य खेल
Team india

शुभमन गिल की तारीफ में बांधे पुल

हरभजन सिंह ने कहा कि आपको ये समझने की आवश्‍यकता है कि टी20 फॉर्मेट में अगर शुभमन गिल हिट करने का फैसला लेते हैं तो वह किसी से भी कम नहीं हैं। वह जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उनका खेल शानदार है। वह मजबूत बेसिक्स के साथ मैदान के हर ओर रन बना सकते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट क्‍यों ने हो। उन्‍होंने आईपीएल के हर सीजन में रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप यूं ही आपको नहीं मिलती। वह 160 या 150 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करते हैं।

एशिया कप 2025 के लिए हरभजन सिंह की टीम 

सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल/ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

16 Aug 2025 07:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय टीम, सैमसन-रिंकू बाहर, गिल समेत इनकी एंट्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.