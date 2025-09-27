Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले भारतीय खेमे से बुरी खबर, हार्दिक-अभिषेक समेत तीन खिलाड़ियों को लगी चोट

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले भारतीय खेमें से खबर आ रही है कि हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को चोट लगी है। भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्केल इनकी इंजरी पर बड़ा अपडेट दिया है।

भारत

lokesh verma

Sep 27, 2025

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final
अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारत का अपराजेय अभियान खतरे में पड़ गया था, लेकिन किसी भारत ने रोमांचक सुपर ओवर में जीत हासिल कर ली। अब भारत का सामना फाइनल में 28 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगा। इससे पहले टीम इंडिया के खेमे से एक बुरी खबर आ रही है कि हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा समेत तीन खिलाड़ी चोटिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान पंड्या सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी उसी पारी में मैदान छोड़ दिया था। जबकि तिलक वर्मा के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव बताया जा रहा है।

अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा को लगी चोट

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने इन तीनों की चोट की पुष्टि की है। मॉर्केल ने अपडेट देते हुए बताया कि अभिषेक शर्मा की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है और वे अब ठीक हैं। वहीं, हार्दिक पंड्या की देखरेख में मेडिकल टीम लगी हुई है। उनकी जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद उनके फाइनल में खेलने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मॉर्केल ने तिलक वर्मा की चोट को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। श्रीलंका के खिलाफ इन प्‍लेयर्स को चोटें जरूर लगी हैं, टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम को भरोसा है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पूर्ण फिट हो जाएंगे।

दो दिन रिकवरी ही प्राथमिकता

भारत के पास अब फ़ाइनल से पहले सिर्फ़ दो दिन का समय है और रिकवरी ही प्राथमिकता है। मोर्केल ने कहा कि लड़कों के लिए सबसे ज़रूरी आराम है। वे पहले से ही आइस बाथ ले रहे हैं और मैच के तुरंत बाद रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। रविवार के बड़े मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से पहले पूल सेशन और मसाज होंगे। निश्चित रूप से कोई ट्रेनिंग नहीं होगी।

सूर्यकुमार यादव ने भी दिए थे संकेत

बता दें मैच के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने भी खिलाडि़यों के चोटिल होने के संकेत दिए थे। उन्‍होंने कहा था कि कुछ लड़कों को बहुत ज़्यादा ऐंठन हुई। रविवार को हम रिकवरी डे मनाएंगे और फाइनल में भी उसी तरह प्रदर्शन करेंगे जैसे श्रीलंका के खिलाफ किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

27 Sept 2025 11:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले भारतीय खेमे से बुरी खबर, हार्दिक-अभिषेक समेत तीन खिलाड़ियों को लगी चोट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.