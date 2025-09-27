पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले भारतीय खेमे से बुरी खबर, हार्दिक-अभिषेक समेत तीन खिलाड़ियों को लगी चोट

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारत का अपराजेय अभियान खतरे में पड़ गया था, लेकिन किसी भारत ने रोमांचक सुपर ओवर में जीत हासिल कर ली। अब भारत का सामना फाइनल में 28 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगा। इससे पहले टीम इंडिया के खेमे से एक बुरी खबर आ रही है कि हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा समेत तीन खिलाड़ी चोटिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान पंड्या सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी उसी पारी में मैदान छोड़ दिया था। जबकि तिलक वर्मा के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव बताया जा रहा है।