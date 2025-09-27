पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले भारतीय खेमे से बुरी खबर, हार्दिक-अभिषेक समेत तीन खिलाड़ियों को लगी चोट

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारत का अपराजेय अभियान खतरे में पड़ गया था, लेकिन किसी भारत ने रोमांचक सुपर ओवर में जीत हासिल कर ली। अब भारत का सामना फाइनल में 28 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। इससे पहले टीम इंडिया के खेमे से एक बुरी खबर आ रही है कि हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा समेत तीन खिलाड़ी चोटिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान पंड्या सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी उसी पारी में मैदान छोड़ दिया था। जबकि तिलक वर्मा के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव बताया जा रहा है।
भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने इन तीनों की चोट की पुष्टि की है। मॉर्केल ने अपडेट देते हुए बताया कि अभिषेक शर्मा की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है और वे अब ठीक हैं। वहीं, हार्दिक पंड्या की देखरेख में मेडिकल टीम लगी हुई है। उनकी जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद उनके फाइनल में खेलने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मॉर्केल ने तिलक वर्मा की चोट को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। श्रीलंका के खिलाफ इन प्लेयर्स को चोटें जरूर लगी हैं, टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम को भरोसा है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पूर्ण फिट हो जाएंगे।
भारत के पास अब फ़ाइनल से पहले सिर्फ़ दो दिन का समय है और रिकवरी ही प्राथमिकता है। मोर्केल ने कहा कि लड़कों के लिए सबसे ज़रूरी आराम है। वे पहले से ही आइस बाथ ले रहे हैं और मैच के तुरंत बाद रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। रविवार के बड़े मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से पहले पूल सेशन और मसाज होंगे। निश्चित रूप से कोई ट्रेनिंग नहीं होगी।
बता दें मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी खिलाडि़यों के चोटिल होने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लड़कों को बहुत ज़्यादा ऐंठन हुई। रविवार को हम रिकवरी डे मनाएंगे और फाइनल में भी उसी तरह प्रदर्शन करेंगे जैसे श्रीलंका के खिलाफ किया।