वर्ल्डकप जीतने के 24 घंटे के भीतर हरमनप्रीत की लगी लौटरी! इस कंपनी ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर

इस बदलाव की शुरुआत कप जीतने के मात्र 24 घंटों के अंदर हो गई, जब देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक ओमेक्स लिमिटेड ने कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया। इस डील की घोषणा मैच के अगले दिन कंपनी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से की। इस मौके पर हरमनप्रीत कौर ने कहा, "मुझे ओमेक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होने और एक ऐसी कंपनी के साथ खड़े होने पर गर्व है, जो युवाओं को सशक्त बनाने, समुदायों को मजबूत करने और ऐसी सुविधाओं का निर्माण करने में विश्वास रखती है, जो सपनों को प्रेरित करती हैं और उन्हें उपलब्धियों में बदल देती हैं।"