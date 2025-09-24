PAK vs SL: पाकिस्तान ने एशिया कप में रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

PAK vs SL Match Record: एशिया कप टी20 2025 के सुपर-4 मुकाबले में अबू धाबी के शेख जाएद क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार 23 सितंबर को पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से महत्‍वपूर्ण जीत दर्ज की है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन ही बना सकी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 12 गेंद शेष रहते 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल कर जीत दर्ज की। इस मैच में पाकिस्‍तान ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। पाकिस्‍तान की टीम एशिया कप टी20 के इतिहास में पहली बार ऐसा कर सकी है।