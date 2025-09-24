Patrika LogoSwitch to English

PAK vs SL: पाकिस्तान ने एशिया कप में रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

PAK vs SL Match Record: श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने बमुश्किल पांच विकेट से जीत दर्ज की है। पाकिस्‍तान की इस जीत में हुसैन तलत (32*) और मोहम्‍मद नवाज (38*) ने अहम भूमि‍का निभाई है। इन दोनों के बीच नाबाद 58 रनों की साझेदारी हुई, जो कि पाकिस्‍तान के लिए एशिया कप टी20 में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

भारत

lokesh verma

Sep 24, 2025

PAK vs SL Match Record
पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज हुसैन तलत और मोहम्‍मद नवाज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

PAK vs SL Match Record: एशिया कप टी20 2025 के सुपर-4 मुकाबले में अबू धाबी के शेख जाएद क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार 23 सितंबर को पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से महत्‍वपूर्ण जीत दर्ज की है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन ही बना सकी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 12 गेंद शेष रहते 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल कर जीत दर्ज की। इस मैच में पाकिस्‍तान ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। पाकिस्‍तान की टीम एशिया कप टी20 के इतिहास में पहली बार ऐसा कर सकी है।

श्रीलंका की बेहद खराब शुरुआत

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ओपनर निसांका और कुसाल मेंडिस क्रमश: 8 और शून्य पर अफरीदी का शिकार बने। फिर कुसल परेरा 15 रन बनाकर रऊफ के शिकार बने। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और श्रीलंका की टीम कामिंडु मेंडिस की 44 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 50 रन की पारी बदौलत आठ विकेट के नुकसान पर 133 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर टांग सकी। पाकिस्‍तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट तो हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट लिए।

फरहान का विकेट गिरते ही विकेटों की झड़ी

श्रीलंका के 134 रन के मामूली लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने ठोस शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की। फरहान का विकेट गिरते ही विकेटों की झड़ी लग गई। पाकिस्‍तान की टीम 80 रन तक टीम ने अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने मोर्चा संभाला और छठे विकेट के लिए नाबाद 58 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत दिला दी।

एशिया कप टी20 में पाकिस्‍तान के नाम दर्ज हुआ ये रिकॉर्ड

पाकिस्तान की ये जीत श्रीलंका के खिलाफ लगातार पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच हारने के बाद आई है। पाकिस्‍तान की इस जीत में निचले क्रम में आते हुए हुसैन तलत ने 30 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 32 रन और मोहम्‍मद नवाज ने सिर्फ 24 गेंदों पर तीन चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 38 रन की पारी ने अहम भूमि‍का निभाई है। इन दोनों के बीच छठे विकेट के लिए नाबाद 58 रनों की साझेदारी हुई, जो कि पाकिस्‍तान के लिए एशिया कप टी20 के इतिहास में छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

24 Sept 2025 09:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs SL: पाकिस्तान ने एशिया कप में रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

