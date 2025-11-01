Women World Cup Prize Money: महिला वर्ल्ड कप में सभी टीमों पर जमकर होगी धनवर्षा, पुरुषों से भी ज्यादा मिलेगी प्राइज मनी

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Womens World Cup 2025 Prize Money: महिला वर्ल्ड कप 2025 का आखिरी और खिताबी मुकाबला रविवार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है। साउथ अफ्रीका जहां सेमीफाइनल में चार बार की चैंपियन इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं, भारत भी सेमीफाइनल में चार बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर पहुंचा है। क्या आप जानते हैं कि आठ टीमों के इस मेगा इवेंट पहली बार 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 122 करोड़ रुपये) की भारी भरकम ईनामी राशि रखी गई है, जो आईपीएल और 2023 में भारत की मेजबानी में खेले गए पुरुषों के विश्व कप से भी ज्यादा है।
2022 में न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेले गए पिछले महिला विश्व की तुलना में चार गुना से भी अधिक है। उस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने कुल 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 30 करोड़ रुपये) की इनामी राशि रखी थी। महिला विश्व कप 2025 की प्राइज मनी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 से भी अधिक है। पुरुष विश्व कप 2023 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राइज मनी बांटी गई थी। इस बार महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने प्राइज मनी में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है।
महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 40 करोड़ रुपये) मिलेंगे। यह 2022 की विजेता ऑस्ट्रेलिया को मिले 1.32 मिलियन डॉलर से करीब चार गुना है। वहीं, उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 20 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ये 2022 में इंग्लैंड को मिले 6 लाख डॉलर से करीब चार गुना ज्यादा है।
ग्रुप स्टेज की सभी टीमों को कम से कम 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.20 करोड़ रुपये) मिलेंगे। इसके अलावा ग्रुप मैच जीतने वाली हर टीम को हर जीत पर 34,314 डॉलर (करीब 30 लाख रुपये) मिलेंगे। पॉइंट्स टेबल में 5वें और छठे पायदान पर रहने वाली टीमों को 7-7 लाख डॉलर (करीब 6-6 करोड़ रुपये) मिलेंगे। वहीं, 7वें और 8वें नंबर वाली टीमों को 2.8 -2.8 लाख डॉलर (ढाई -ढाई करोड़ रुपये) मिलेंगे।
विजेता टीम- ₹40 करोड़ ($4.48 मिलियन)
उपविजेता टीम - ₹20 करोड़ ($2.24 मिलियन)
सेमीफाइनल हारने वाली टीमें (प्रत्येक) - ₹10 करोड़ ($1.12 मिलियन)
ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेने वाली हर टीम - ₹2.20 करोड़ ($0.25 मिलियन)
ग्रुप मैच में जीत पर (प्रत्येक जीत) - ₹30 लाख ($34,314 )
5वां स्थान - ₹6 करोड़ ($0.7 मिलियन)
6वां स्थान - ₹6 करोड़ ($0.7 मिलियन)
7वां स्थान - ₹2.5 करोड़ ($0.28 मिलियन)
8वां स्थान - ₹2.5 करोड़ ($0.28 मिलियन )
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025