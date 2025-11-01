Women World Cup Prize Money: महिला वर्ल्ड कप में सभी टीमों पर जमकर होगी धनवर्षा, पुरुषों से भी ज्यादा मिलेगी प्राइज मनी

Womens World Cup 2025 Prize Money: महिला वर्ल्ड कप 2025 का आखिरी और खिताबी मुकाबला रविवार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है। साउथ अफ्रीका जहां सेमीफाइनल में चार बार की चैंपियन इंग्‍लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं, भारत भी सेमीफाइनल में चार बार की चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को रौंदकर पहुंचा है। क्‍या आप जानते हैं कि आठ टीमों के इस मेगा इवेंट पहली बार 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 122 करोड़ रुपये) की भारी भरकम ईनामी राशि रखी गई है, जो आईपीएल और 2023 में भारत की मेजबानी में खेले गए पुरुषों के विश्‍व कप से भी ज्‍यादा है।