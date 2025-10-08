IND-W vs SA-W, Weather Report: साउथ अफ्रीका पर जीत के लिए भारतीय टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम, जानें कैसा रहेगा विशाखपट्टनम का मौसम?

भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
IND-W vs SA-W, ICC Women ODI World Cup 2025: ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मैच में भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मुकाबले से पहले गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों की नजरें इस मैच से पूरे दो अंक हासिल करने पर हैं। खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने अपने शुरुआती मैच में इंग्लैंड से मिली बड़ी हार से उबरते हुए न्यूजीलैंड को हराया था।
हालांकि भारत-साउथ अफ्रीका मैच में बारिश खलल डाल सकती है। शहर में मंगलवार शाम से ही बारिश हो रही है। कई जगहों पर दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के लिए गुरुवार दोपहर तक भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी की गई है।
भारत ने गुवाहाटी में सह-मेजबान श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद अपने दूसरे मुकाबले में कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। भारत ने दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर बल्ले से मामूली प्रदर्शन करने के बाद गेंद से जोरदार वापसी की। स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हरलीन देयोल और अमनजोत कौर श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में बेहतरीन फॉर्म में थीं। दूसरा मैच खेलने से चूकने के बाद अमनजोत कौर की प्लेइंग-11 में वापसी की उम्मीद है। गेंदबाजी के मोर्चे पर दीप्ति शर्मा दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहीं, जबकि क्रांति गौड़ दूसरे मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने में सफल रहीं।
वही, साउथ अफ्रीका ने अपने अभियान की शुरुआत पूर्व विजेता इंग्लैंड से 10 विकेट की शर्मनाक हार के साथ की और फिर न्यूजीलैंड पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने उनकी बल्लेबाजी विफल रही और वे मात्र 69 रन पर आउट हो गईं। साउथ अफ्रीकी टीम तज़मिन ब्रिट्स के फॉर्म से उत्साहित होंगी, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच विजेता शतक बनाया था। साउथ अफ्रीका को अपने कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट, अनुभवी मारिजन कैप और एनेके बॉश शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
भारतीय बल्लेबाजों को गुरुवार को होने वाले मुकाबले में सतर्क रहना होगा, क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका की नॉनकू म्लाबा, अयाबोंगा खाका और मसाबाता क्लास जैसे अनुभवी गेंदबाजों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, साउथ अफ्रीका को भारतीय स्पिनरों के खिलाफ सावधान रहना होगा, जबकि रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ शुरुआती सफलता हासिल करने में सक्षम हैं।
महिला वनडे क्रिकेट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 32 मैच में भिड़ंत हुई है। इन मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका से 20 जीते हैं, जबकि उसे 12 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है।
भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़।
दक्षिण अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिज़ैन कप्प, तज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे।
Women's World Cup 2025