Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs SA-W, Weather Report: साउथ अफ्रीका पर जीत के लिए भारतीय टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम, जानें कैसा रहेगा विशाखपट्टनम का मौसम?

IND-W vs SA-W: भारतीय टीम का विश्व कप 2025 का तीसरा मुकाबला गुरुवार को एसीए-वीडीसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2025

IND-W vs SA-W, ICC Women's ODI World Cup 2025

भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND-W vs SA-W, ICC Women ODI World Cup 2025: ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मैच में भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मुकाबले से पहले गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों की नजरें इस मैच से पूरे दो अंक हासिल करने पर हैं। खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने अपने शुरुआती मैच में इंग्लैंड से मिली बड़ी हार से उबरते हुए न्यूजीलैंड को हराया था।

हालांकि भारत-साउथ अफ्रीका मैच में बारिश खलल डाल सकती है। शहर में मंगलवार शाम से ही बारिश हो रही है। कई जगहों पर दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के लिए गुरुवार दोपहर तक भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी की गई है।

भारत ने गुवाहाटी में सह-मेजबान श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद अपने दूसरे मुकाबले में कोलंबो में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया। भारत ने दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर बल्ले से मामूली प्रदर्शन करने के बाद गेंद से जोरदार वापसी की। स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हरलीन देयोल और अमनजोत कौर श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में बेहतरीन फॉर्म में थीं। दूसरा मैच खेलने से चूकने के बाद अमनजोत कौर की प्लेइंग-11 में वापसी की उम्मीद है। गेंदबाजी के मोर्चे पर दीप्ति शर्मा दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहीं, जबकि क्रांति गौड़ दूसरे मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने में सफल रहीं।

वही, साउथ अफ्रीका ने अपने अभियान की शुरुआत पूर्व विजेता इंग्लैंड से 10 विकेट की शर्मनाक हार के साथ की और फिर न्यूजीलैंड पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने उनकी बल्लेबाजी विफल रही और वे मात्र 69 रन पर आउट हो गईं। साउथ अफ्रीकी टीम तज़मिन ब्रिट्स के फॉर्म से उत्साहित होंगी, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच विजेता शतक बनाया था। साउथ अफ्रीका को अपने कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट, अनुभवी मारिजन कैप और एनेके बॉश शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

भारतीय बल्लेबाजों को गुरुवार को होने वाले मुकाबले में सतर्क रहना होगा, क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका की नॉनकू म्लाबा, अयाबोंगा खाका और मसाबाता क्लास जैसे अनुभवी गेंदबाजों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, साउथ अफ्रीका को भारतीय स्पिनरों के खिलाफ सावधान रहना होगा, जबकि रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ शुरुआती सफलता हासिल करने में सक्षम हैं।

महिला वनडे क्रिकेट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 32 मैच में भिड़ंत हुई है। इन मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका से 20 जीते हैं, जबकि उसे 12 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है।

दोनों स्क्वाड

भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़।

दक्षिण अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिज़ैन कप्प, तज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे।

ये भी पढ़ें

मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कही यह बात
क्रिकेट
Mohammed Shami

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

08 Oct 2025 10:32 pm

Published on:

08 Oct 2025 10:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs SA-W, Weather Report: साउथ अफ्रीका पर जीत के लिए भारतीय टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम, जानें कैसा रहेगा विशाखपट्टनम का मौसम?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

AUS-W vs PAK-W: लगातार तीसरे मैच में पाकिस्तान की करारी हार, बेथ मूनी के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रौंदा

Australia Women
क्रिकेट

महिला वनडे क्रिकेट में बेथ मूनी और अलाना किंग ने मिलकर रचा नया इतिहास

Beth Mooney, Alana King
क्रिकेट

मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कही यह बात

Mohammed Shami
क्रिकेट

AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने पलटा मैच का पासा, शतक ठोक पाकिस्तान के उड़ाए होश

Beth Mooney
क्रिकेट

ICC Men’s Test Rankings: जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, सिराज-जडेजा ने लगाई छलांग

Mohammed Siraj
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.