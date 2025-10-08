IND-W vs SA-W, Weather Report: साउथ अफ्रीका पर जीत के लिए भारतीय टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम, जानें कैसा रहेगा विशाखपट्टनम का मौसम?

IND-W vs SA-W, ICC Women ODI World Cup 2025: ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मैच में भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मुकाबले से पहले गुरुवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों की नजरें इस मैच से पूरे दो अंक हासिल करने पर हैं। खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने अपने शुरुआती मैच में इंग्लैंड से मिली बड़ी हार से उबरते हुए न्यूजीलैंड को हराया था।