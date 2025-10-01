AUS-W vs NZ-W: एशले गार्डनर का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दिया पहाड़ सरीखा लक्ष्य

गार्डनर शतक महिला वनडे विश्व कप इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक था। उन्होंने 77 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। वहीं, गार्डनर की 115 रन की यह पारी छठे या उससे निचले क्रम में आकर महिला वनडे विश्व कप में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। वनडे विश्व कप इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सर्वाधिक स्कोर 412 है, जो ऑस्ट्रेलिया में 1997 विश्व कप में बनाया था।