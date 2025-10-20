Women’s World Cup 2025 India Semi Final Scenario: हार की हैट्रिक के साथ भारत राह हुई मुश्किल, जानें अब कैसे मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट

ICC Womens World Cup 2025 India Semi Final Scenario: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में रविवार को भारत और इंग्‍लैंड के बीच बेहद कड़ा मुकाबला खेला गया। इस मैच में 289 रन के लक्ष्‍य का पीछा कर रही भारतीय महिला टीम को आखिरी 6 ओवर में महज 42 रन की दरकार थी और 6 विकेटे हाथ में थे, वह 284 रन ही बना सकी और 4 रन के करीबी अंतर से मुकाबला हार गई। इंग्‍लैंड ने इस जीत के साथ ही ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वह नॉकआउट में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। अब सिर्फ एक स्‍थान शेष है। वहीं, इस हार के साथ भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। आइये जानते है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब सेमीफाइनल का टिकट कैसे हासिल कर सकती है?