Women’s World Cup 2025 India Semi Final Scenario: हार की हैट्रिक के साथ भारत राह हुई मुश्किल, जानें अब कैसे मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट

ICC Womens World Cup 2025 India Semi Final Scenario: महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में भारत को इंग्‍लैंड के हाथों 4 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा है। ये भारत की लगातार तीसरी हार है, जिसके चलते उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

ICC Womens World Cup 2025 India Semi Final Scenario

भारतीय महिला बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना। (फोटो सोर्स: IANS)

ICC Womens World Cup 2025 India Semi Final Scenario: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में रविवार को भारत और इंग्‍लैंड के बीच बेहद कड़ा मुकाबला खेला गया। इस मैच में 289 रन के लक्ष्‍य का पीछा कर रही भारतीय महिला टीम को आखिरी 6 ओवर में महज 42 रन की दरकार थी और 6 विकेटे हाथ में थे, वह 284 रन ही बना सकी और 4 रन के करीबी अंतर से मुकाबला हार गई। इंग्‍लैंड ने इस जीत के साथ ही ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वह नॉकआउट में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। अब सिर्फ एक स्‍थान शेष है। वहीं, इस हार के साथ भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। आइये जानते है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब सेमीफाइनल का टिकट कैसे हासिल कर सकती है?

एक स्‍थान दो बड़े दावेदार

महिला क्रिकेट वर्ल्‍ड कप के सेमीफाइनल ऑस्‍ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद इंग्‍लैंड क्‍वालीफाई करने वाली तीसरी टीम है। अब सेमीफाइनल का सिर्फ एक स्‍थान शेष है, जिसके दो सबसे बड़े दावेदार भारत और न्‍यूजीलैंड हैं। वहीं, बांग्‍लादेश, श्रीलंका और पाकिस्‍तान की टीमें टूर्नांमेंट से लगभग बाहर हो चुकी हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

भारत के समीकरण

भारतीय महिला टीम की बात करें तो महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में वह पांच मैचों के बाद 4 अंक और +0.526 के नेट रन रेट के साथ वह चौथे पायदान है। अब उसके दो मैच न्‍यूजीलैंड और बांग्‍लादेश से शेष हैं। अगर भारत बांग्‍लादेश से जीतता है और न्‍यूजीलैंड से हार जाता है तो भी वह बाहर हो सकता है, क्‍योंकि ऐसे में उसे न्‍यूजीलैंड के इंग्‍लैंड से हारने की दुआ करनी होगी। कुल मिलाकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में आसानी से पहुंचने के लिए दोनों ही मैच जीतने जरूरी हैं।

न्‍यूजीलैंड के समीकरण

महिला विश्‍व कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में न्‍यूजीलैंड की महिला टीम भी पांच मैच के बाद चार अंक और -0.245 के नेट रन रेट के साथ पांचवें पायदान पर है। अब उसके दो मैच भारत और इंग्‍लैंड से हैं। उसे भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही मैच जीतने जरूरी हैं। अगर वह भारत को हरा देता और इंग्‍लैंड से हार जाता है तो ऐसे में उसे बांग्‍लादेश की भारत पर जीत की दुआ करनी होगी।

India women

