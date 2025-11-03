दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने पूरे स्टेडियम को खामोश करने की कही थी बात, अब हो रहा होगा पछतावा

दरअसल फाइनल से पहले वोलवार्ड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के जैसा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि "पूरा स्टेडियम भारत के साथ होगा, शायद खचाखच भरा हो। यह शानदार अवसर है, लेकिन यही दबाव उनकी चुनौती बनेगा। हमें भीड़ से डर नहीं लगता, हम उसे शांत करना चाहते हैं। उम्मीद है हम जीतेंगे, तब शायद वे खामोश हो जाएं।" ओवरकॉन्फिडेंस में दिया गया उनका यह बयान तब भारतीय फैंस को भी हजम नहीं हो रहा था। फैंस उनके बयान की तुलना पैट कमिंस के बयान से करने लगे। कमिंस ने जो बोला था उसे करके भी दिखा दिया था, लेकिन वोलवार्ड इसमें नाकाम रहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश तो खूब की और शतकीय पारी भी खेली लेकिन अन्य बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिलने से टीम को जिता नहीं पाईं।