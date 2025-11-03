दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने पूरे स्टेडियम को खामोश करने की कही थी बात, अब हो रहा होगा पछतावा

लौरा वॉलवार्ड और भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
ICC Women's World Cup 2025 Final IND vs SA: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवार्ड का यह वर्ल्डकप बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 571 रन बनाए। भारत के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में भी शतक लगाकर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा था। लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिल पाने की वजह से टीम को जीत नहीं दिला पाईं। लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस को शांत करने के अपने बयान पर अब खुद ही पछता रही होंगी।
दरअसल फाइनल से पहले वोलवार्ड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के जैसा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि "पूरा स्टेडियम भारत के साथ होगा, शायद खचाखच भरा हो। यह शानदार अवसर है, लेकिन यही दबाव उनकी चुनौती बनेगा। हमें भीड़ से डर नहीं लगता, हम उसे शांत करना चाहते हैं। उम्मीद है हम जीतेंगे, तब शायद वे खामोश हो जाएं।" ओवरकॉन्फिडेंस में दिया गया उनका यह बयान तब भारतीय फैंस को भी हजम नहीं हो रहा था। फैंस उनके बयान की तुलना पैट कमिंस के बयान से करने लगे। कमिंस ने जो बोला था उसे करके भी दिखा दिया था, लेकिन वोलवार्ड इसमें नाकाम रहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश तो खूब की और शतकीय पारी भी खेली लेकिन अन्य बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिलने से टीम को जिता नहीं पाईं।
लौरा वोलवार्ड इस वर्ल्डकप में 71.38 की औसत से 571 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं। उनसे पीछे दूसरे स्थान पर भारत की स्मृिति मंधाना हैं। लौरा ने भारत के खिलाफ हुए फाइनल मैच में भी 98 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलकर टीम की उम्मीदों को कायम रखा था। लेकिन दीप्ति शर्मा की गेंद पर अमनजोत कौर को कैच थमा बैठीं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने आइसीसी महिला वर्ल्डकप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) के शानदार अर्द्धशतकों की बदौलत 50 ओवर में 7 विवेक गंवाकर 298 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन पर ही ढेर हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए जिसमेें कप्तान लौरा वोलवार्ड का विकेट भी शामिल है।
