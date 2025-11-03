Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने पूरे स्टेडियम को खामोश करने की कही थी बात, अब हो रहा होगा पछतावा

आइसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड टीम की टॉप परफॉर्मर रहीं। उन्होंने फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ऐसा बयान दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें पछतावा हो रहा होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

Madhur Milan Rao

Nov 03, 2025

Laura Wolvaardt and indian cricket team

लौरा वॉलवार्ड और भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

ICC Women's World Cup 2025 Final IND vs SA: दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवार्ड का यह वर्ल्डकप बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 571 रन बनाए। भारत के खिलाफ हुए फाइनल मुकाबले में भी शतक लगाकर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा था। लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिल पाने की वजह से टीम को जीत नहीं दिला पाईं। लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस को शांत करने के अपने बयान पर अब खुद ही पछता रही होंगी।

दरअसल फाइनल से पहले वोलवार्ड ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के जैसा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि "पूरा स्टेडियम भारत के साथ होगा, शायद खचाखच भरा हो। यह शानदार अवसर है, लेकिन यही दबाव उनकी चुनौती बनेगा। हमें भीड़ से डर नहीं लगता, हम उसे शांत करना चाहते हैं। उम्मीद है हम जीतेंगे, तब शायद वे खामोश हो जाएं।" ओवरकॉन्फिडेंस में दिया गया उनका यह बयान तब भारतीय फैंस को भी हजम नहीं हो रहा था। फैंस उनके बयान की तुलना पैट कमिंस के बयान से करने लगे। कमिंस ने जो बोला था उसे करके भी दिखा दिया था, लेकिन वोलवार्ड इसमें नाकाम रहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश तो खूब की और शतकीय पारी भी खेली लेकिन अन्य बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिलने से टीम को जिता नहीं पाईं।

टूर्नामेंट में बनाए सबसे ज्यादा रन

लौरा वोलवार्ड इस वर्ल्डकप में 71.38 की औसत से 571 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं। उनसे पीछे दूसरे स्थान पर भारत की स्मृिति मंधाना हैं। लौरा ने भारत के खिलाफ हुए फाइनल मैच में भी 98 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलकर टीम की उम्मीदों को कायम रखा था। लेकिन दीप्ति शर्मा की गेंद पर अमनजोत कौर को कैच थमा बैठीं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने आइसीसी महिला वर्ल्डकप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) के शानदार अर्द्धशतकों की बदौलत 50 ओवर में 7 विवेक गंवाकर 298 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन पर ही ढेर हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए जिसमेें कप्तान लौरा वोलवार्ड का विकेट भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने दिया पैट कमिंस जैसा बयान, कहा – हमें क्राउड को शांत कराना…
क्रिकेट
Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Women's World Cup 2025

Published on:

03 Nov 2025 08:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने पूरे स्टेडियम को खामोश करने की कही थी बात, अब हो रहा होगा पछतावा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

टीम इंडिया के लिए 1 मैच तक नहीं खेल पाया ये शख्स, आज इनके सहारे भारत बना विश्व चैंपियन

Amol Majumdar With World Cup Trophy
क्रिकेट

वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को मिलेगा चांदी का बैट, गिफ्ट देने की वजह कर देगी इमोशनल

India Women's Cricket Team
क्रिकेट

‘मैं महिला क्रिकेट होने ही नहीं देता’, जब पूर्व BCCI अध्यक्ष ने तोड़ दिया था टीम की कप्तान का मनोबल

N Srinivasan and India Womens Cricket Player
क्रिकेट

‘न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा..’, वर्ल्डकप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की ललकार

India Womens Cricket Team
क्रिकेट

मैदान पर बल्ले से रनों की बरसात करने वाले संजू सैमसन अब मैदान के बाहर भी दिखा रहे हैं कमाल, केरल के युवा एथलीट्स की करेंगे मदद

Sanju Samson batting position
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.