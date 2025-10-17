Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट तो एक टीम हुई बाहर! जानें भारत समेत अन्य टीमों का हाल

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला वर्ल्‍ड कप में गुरुवार को ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में कंगारू टीम ने 10 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2025

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table

आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketworldcup)

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में अब तक आधे से ज्‍यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन सेमीफाइनल की तस्‍वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है। गुरुवार को टूर्नामेंट में ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने एलिसा हिली के शतक और फोएबे लिचफिल्ड के अर्धशतक की बदौलत 10 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है। आइये इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल आपको बताते हैं।

ऑस्‍ट्रेलिया सेमीफाइनल में तो बांग्‍लादेश बाहर!

बांग्‍लादेश के खिलाफ जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महिला क्रिकेट विश्‍व कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों में 4 जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 9 अंक हासिल किए हैं। वहीं, बांग्लादेश की 5 मैचों में से ये चौथी हार रही। इस हार के साथ ही वह सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर गई है, क्‍योंकि अब शेष दो मैच जीतकर भी वह 6 अंक ही हासिल कर सकेगी, जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए काफी नहीं हैं।

चार टीमों में 3 स्‍थानों के लिए टक्‍कर

महिला वर्ल्‍ड कप की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्‍ट्रेलिया के क्‍वालीफाई करने के बाद अब इंग्‍लैंड की टीम चार मैचों में तीन जीत, एक बेनतीजा मैच के बाद 7 अंक के साथ दूसरे स्‍थान पर है। वहीं, तीसरे स्थान पर 6 अंकों के साथ साउथ अफ्रीका की टीम है। जबकि टीम इंडिया चार में से दो हार, दो जीत के बाद 4 अंक के साथ चौथे नंबर पर है तो न्‍यूजीलैंड चार में से एक जीत, दो हार और एक बेनतीजा मैच के बाद 3 अंक के साथ पांचवें पायदान पर है। इन चारों के बीच ही बाकी तीन स्‍थानों के लिए कड़ी जंग देखने को मिलेगी।

ICC Womens World Cup 2025 Points Table

टीममैचजीते हारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
ऑस्‍ट्रेलिया (Q)540019+1.818
इंग्‍लैंड430017+1.864
साउथ अफ्रीका431006-0.618
भारत422004+0.682
न्‍यूजीलैंड412013-0.245
बांग्‍लादेश514002-0.676
श्रीलंका402022-1.526
पाकिस्‍तान403011-1.887

आज श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका मैच

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज 17 अक्टूबर को 18वां मुकाबला श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर तीन बजे से शुरू होगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्‍टार पर और टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

इंग्लैंड को हराने वाला दिन था… जीत से चूकने पर छलका पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना का दर्द
क्रिकेट
ENG W vs PAK W Match Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

17 Oct 2025 08:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट तो एक टीम हुई बाहर! जानें भारत समेत अन्य टीमों का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

Happy Birthday Anil Kumble: अनिल कुंबले के नाम दर्ज हैं ये 3 बड़े रिकॉर्ड, जो कभी शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन भी नहीं बना सके

Anil Kumble Birthday
क्रिकेट

Aus W vs Ban W Match Highlights: एलिसा हिली और फोएबे लिचफिल्ड ने मार-मारकर निकाला बांग्लादेशी गेंदबाजों का दम, 10 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया

Australia W vs Bangladesh W Match Highlights
क्रिकेट

रॉस टेलर की टीम का सपना चकनाचूर, T20 वर्ल्डकप 2026 के लिए 20 टीमें कन्फर्म, एशिया की 8 टीमें शामिल

T20 World Cup 2024
क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर बदलेगा कप्तान! 8 साल पहले डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर को मिल सकती है कमान

IND vs PAK Final Highlights
क्रिकेट

रैंकिग के बाद अभिषेक शर्मा का यहां भी दबदबा, कुलदीप यादव को पछाड़ जीता आईसीसी का ये खास अवार्ड

Fastest Fifty against Pakistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.