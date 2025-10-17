Womens World Cup 2025 Points Table: ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल का टिकट तो एक टीम हुई बाहर! जानें भारत समेत अन्य टीमों का हाल

महिला वर्ल्‍ड कप की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्‍ट्रेलिया के क्‍वालीफाई करने के बाद अब इंग्‍लैंड की टीम चार मैचों में तीन जीत, एक बेनतीजा मैच के बाद 7 अंक के साथ दूसरे स्‍थान पर है। वहीं, तीसरे स्थान पर 6 अंकों के साथ साउथ अफ्रीका की टीम है। जबकि टीम इंडिया चार में से दो हार, दो जीत के बाद 4 अंक के साथ चौथे नंबर पर है तो न्‍यूजीलैंड चार में से एक जीत, दो हार और एक बेनतीजा मैच के बाद 3 अंक के साथ पांचवें पायदान पर है। इन चारों के बीच ही बाकी तीन स्‍थानों के लिए कड़ी जंग देखने को मिलेगी।