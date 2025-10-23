ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में फिर उलटफेर, जानें अब कौन-कौन सी टीमें हैं टॉप 4 में

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्‍व कप 2025 में बुधवार 22 अक्‍टूबर को ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच मुकाबला इंदौर के होल्‍कर स्‍टेडियम में खेला गया। इस मुकाबल में इंग्‍लैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया ने ऐनाबेल सदरलैंड की 98 और एश्‍ले गार्डनर 104 रन की शतकीय पारी के दम पर 40.3 ओवर में लक्ष्‍य को चार विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। आइये जानते हैं कि इस मुकाबले के बाद अब कौन-कौन सी टीमें टॉप 4 में है?