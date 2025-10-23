ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में फिर उलटफेर, जानें अब कौन-कौन सी टीमें हैं टॉप 4 में

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्व कप 2025 में बुधवार 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबल में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ऐनाबेल सदरलैंड की 98 और एश्ले गार्डनर 104 रन की शतकीय पारी के दम पर 40.3 ओवर में लक्ष्य को चार विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। आइये जानते हैं कि इस मुकाबले के बाद अब कौन-कौन सी टीमें टॉप 4 में है?
महिला विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम 6 मैचों में पांच जीत और एक बेनतीजा मैच के बाद 11 अंकों के साथ टॉप पर है। साउथ अफ्रीका की टीम 6 में पांच जीत और एक हार के बाद 10 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है तो इंग्लैंड की टीम 6 मैचों में चार जीत, एक हार और एक बेनतीजा मैच के बाद 9 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तीनों ही टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।
पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर भारतीय टीम है, जिसके 5 मैचों में दो जीत और तीन हार के बाद सिर्फ चार अंक हैं। पांचवें पायदान पर न्यूजीलैंड है, जिसके 5 मैचों में एक जीत, दो हार और दो बेनतीजा मैच के बाद चार अंक है। इसके बाद 6 नंबर पर श्रीलंका की टीम है, जिसके 6 मैचों में एक जीत, तीन हार और दो बेनतीजा मैचों के बाद चार अंक हैं। अब सेमीफाइनल के लिए सिर्फ एक स्पॉट बाकी है, जिसके लिए इन तीनों में लड़ाई है। जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें ऐलिमिनेट हो चुकी हैं।
मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए टैमी ब्यूमोंट ने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली। वहीं, एलिस कैप्से 38 रन बनाए। इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 30 के आंकड़े को नहीं छू सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी में श्रेष्ठ प्रदर्शन एनाबेल सदरलैंड का रहा। उन्होंने 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट लिए।
245 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत निराशाजनक रही थी। टीम ने 24 के स्कोर पर 3 और 68 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद एनाबेल सदरलैंड और एश्ले गार्डनर ने 180 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। एश्ले गार्डनर ने 73 गेंद पर 16 चौकों की मदद से नाबाद 104 रन की पारी खेली। एनाबेल सदरलैंड शतक से चूक गईं। वह 112 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 98 रन बनाकर नाबाद रहीं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025