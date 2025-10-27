Womens World Cup 2025 Points Table Update: लीग चरण का आखिरी मैच बारिश से धुलने के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? जानें नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का लीग चरण समाप्त हो चुका है। अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। लीग चरण का आखिरी मुकाबला रविवार 26 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा। हालांकि इस मैच से पहले ही सेमीफाइनल की तस्वीर साफ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लीग चरण के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या अपडेट हुआ और सेमीफाइनल का शेड्यूल कैसा है? ये जानते हैं।
अब दो सेमीफाइनल और एक फाइनल के साथ तीन मैच ही शेष हैं, जिसके बाद विश्व विजेता पर फैसला हो सकेगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। ऐसे ये तीनों मुकाबले भारत में ही खेले जाने हैं। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया 13 अंकों के साथ टॉप पर रही, जो टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है। इंग्लैंड की 11 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रही है। वहीं, साउथ अफ्रीका 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि भारतीय क्रिकेट टीम 7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है।
श्रीलंका की टीम ने 7 में से एक जीत और 3 बेनतीजा मैच के बाद 5 अंक ही अर्जित कर सकी और वह पांचवें पायदान पर रही। न्यूजीलैंड की टीम महज 4 अंकों के साथ छठा नंबर रही। बांग्लादेश की टीम 3 अंकों के साथ 7वें पायदान पर रही। जबकि आखिरी स्थान पर पाकिस्तान की महिला टीम रही, जो टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाई।
पहला सेमीफाइनल - 29 अक्टूबर को इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (गुवाहाटी)
दूसरा सेमीफाइनल - 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (नवी मुंबई)
फाइनल - 2 नवंबर को सेमीफाइनल 1 बनाम सेमीफाइनल 2 की विजेता (नवी मुंबई)
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025