Womens World Cup 2025 Points Table Update: लीग चरण का आखिरी मैच बारिश से धुलने के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? जानें नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का लीग चरण समाप्त हो चुका है। अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। लीग चरण का आखिरी मुकाबला रविवार 26 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा। हालांकि इस मैच से पहले ही सेमीफाइनल की तस्वीर साफ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लीग चरण के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या अपडेट हुआ और सेमीफाइनल का शेड्यूल कैसा है? ये जानते हैं।