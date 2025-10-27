Patrika LogoSwitch to English

Womens World Cup 2025 Points Table Update: लीग चरण का आखिरी मैच बारिश से धुलने के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? जानें नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्व कप 2025 में आखिरी लीग मैच भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेला गया, जो बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में क्या अपडेट हुआ और सेमीफाइनल का शेड्यूल कैसा है? आइये आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 27, 2025

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का लीग चरण समाप्त हो चुका है। अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। लीग चरण का आखिरी मुकाबला रविवार 26 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा। हालांकि इस मैच से पहले ही सेमीफाइनल की तस्वीर साफ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लीग चरण के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या अपडेट हुआ और सेमीफाइनल का शेड्यूल कैसा है? ये जानते हैं।

भारत ने हासिल किए 7 अंक

अब दो सेमीफाइनल और एक फाइनल के साथ तीन मैच ही शेष हैं, जिसके बाद विश्‍व विजेता पर फैसला हो सकेगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। ऐसे ये तीनों मुकाबले भारत में ही खेले जाने हैं। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया 13 अंकों के साथ टॉप पर रही, जो टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है। इंग्लैंड की 11 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रही है। वहीं, साउथ अफ्रीका 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि भारतीय क्रिकेट टीम 7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है।

इनका सफर हुआ खत्म

श्रीलंका की टीम ने 7 में से एक जीत और 3 बेनतीजा मैच के बाद 5 अंक ही अर्जित कर सकी और वह पांचवें पायदान पर रही। न्यूजीलैंड की टीम महज 4 अंकों के साथ छठा नंबर रही। बांग्लादेश की टीम 3 अंकों के साथ 7वें पायदान पर रही। जबकि आखिरी स्थान पर पाकिस्तान की महिला टीम रही, जो टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाई।

Women's World Cup 2025 Points Table Updated

महिला वर्ल्ड कप 2025 के नॉकआउट का शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल - 29 अक्टूबर को इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (गुवाहाटी)

दूसरा सेमीफाइनल - 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (नवी मुंबई)

फाइनल - 2 नवंबर को सेमीफाइनल 1 बनाम सेमीफाइनल 2 की विजेता (नवी मुंबई)

Pratika Rawal

Women's World Cup 2025

27 Oct 2025 08:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Womens World Cup 2025 Points Table Update: लीग चरण का आखिरी मैच बारिश से धुलने के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? जानें नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

