भारत को लगा तगड़ा झटका, बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हुईं भारतीय ओपनर

प्रतिका रावल को पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद की गई। टीम के साथियों और सहयोगी स्टाफ की मदद से वह धीरे-धीरे चलकर ड्रेसिंग रूम पहुंची। उनकी चोट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम को चिंता में डाल दिया है। वह बांग्लादेश के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग के लिए नहीं उतरीं। उनकी जगह अमनजोत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग की।