भारत को लगा तगड़ा झटका, बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए चोटिल हुईं भारतीय ओपनर

बांग्लादेश के खिलाफ ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के आखिरी लीग मैच के दौरान भारत की प्रतिका रावल फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गईं। (Photo Credit - @X)
IND-W vs BAN-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 28वें मैच में रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए भारत को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय ओपनर प्रतिका रावल (Pratika Rawal) नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में अंतिम लीग मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गईं।
दरअसल, बांग्लादेश के 21वें ओवर में शर्मिन अख्तर ने रन लेने के लिए गेंद को लॉन्ग-ऑन की तरफ खेला। प्रतिका गेंद को रोकने की कोशिश में अपनी बाईं ओर दौड़ी, लेकिन फिसलकर अजीब तरीके से अपने बाएं पैर पर जा गिरी। वह दर्द से कराहते हुए बैठ गई। टीम के साथी खिलाड़ी उनके पास पहुंचीं और फिजियो को बुलाया गया।
प्रतिका रावल को पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद की गई। टीम के साथियों और सहयोगी स्टाफ की मदद से वह धीरे-धीरे चलकर ड्रेसिंग रूम पहुंची। उनकी चोट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम को चिंता में डाल दिया है। वह बांग्लादेश के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग के लिए नहीं उतरीं। उनकी जगह अमनजोत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग की।
वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से प्रतिका रावल की चोट के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में फील्डिंग के दौरान घुटने और टखने में चोट लग गई। बीसीसीआई (BCCI) की मेडिकल टीम उनकी चोट पर नजर रख रही है।
भारतीय ओपनर प्रतिका रावल शानदार फॉर्म हैं। उन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबले से पहले कुल 6 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 51.33 की औसत से कुल 308 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक और अर्द्धशतक ठोका है।
