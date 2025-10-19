Womens World Cup 2025 Points Table Update: ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों को मिला सेमीफाइनल का टिकट तो मुश्किल में फंसा भारत, जानें पूरे समीकरण

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण अब रोचक हो गए हैं। टूर्नामेंट में शनिवार को न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान का मुकाबला बारिश से धुल गया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका को भी सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर गई है। जबकि ऑस्‍ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है। न्‍यूजीलैंड और पाकिस्‍तान का मैच के रद्द होने से भारत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आइये इस मैच के बाद पॉइट्स टेबल के साथ अब भारतीय महिला टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण पर एक नजर डालते हैं।