ICC Women’s ODI World Cup 2025: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुला, इन दो टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

सिदरा अमीन और आलिया रियाज ने स्कोरबोर्ड को गति दी और पावर-प्ले की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 39/2 था। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। इस वजह से एक घंटे 36 मिनट के लिए खेल रोकना पड़ा। इसके बाद मैच 46 ओवर प्रति टीम का किया गया। पाकिस्तान ने 12.2 ओवर में 52/3 के स्कोर से अपनी पारी आगे बढ़ाई। पाकिस्तान की पारी का स्कोर 25 ओवर में 92/5 था। बारिश की वजह से मैच एक बार फिर रुका और फिर 36-36 ओवर निर्धारित हुआ। लेकिन, बारिश फिर से शुरू हो गई और लंबे इंतजार के बाद मैच को रद्द कर दिया गया।