ICC Women’s ODI World Cup 2025: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुला, इन दो टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

NZ-W vs PAK-W: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद विश्व कप के सेमीफाइनल में दो टीमों की जगह पक्की हो गई है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 18, 2025

New Zealand Women

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)

NZ-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: कोलंबो का आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम महिला विश्व कप 2025 के लिए बेहद निराशाजनक बनता जा रहा है। इस स्टेडियम में शनिवार को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला मैच बारिश की वजह से धुल गया। विश्व कप का यह चौथा मैच था, जो बारिश की वजह से धुला।

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद विश्व कप के सेमीफाइनल में दो टीमों की जगह पक्की हो गई है। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने जगह बना ली है।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बहुत कम है। न्यूजीलैंड पांच मैचों में चार अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। बारिश से प्रभावित दो मैचों से पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 अंक हैं और टीम अंक अंकतालिका में सबसे नीचे है।

मैच में बारिश ने डाला खलल

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मैच की बात करें तो कीवी टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने बारिश को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली और ओमैमा सोहेल ने टीम को धीमी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की। सातवें ओवर में ली ताहुहु ने ओमैमा को विकेटों के सामने लपक लिया। मुनीबा अगले ओवर में जेस केर की गेंद पर आउट हुईं। मुनीबा ने 26 गेंदों में चार चौकों की मदद से 22 रन बनाए।

सिदरा अमीन और आलिया रियाज ने स्कोरबोर्ड को गति दी और पावर-प्ले की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 39/2 था। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। इस वजह से एक घंटे 36 मिनट के लिए खेल रोकना पड़ा। इसके बाद मैच 46 ओवर प्रति टीम का किया गया। पाकिस्तान ने 12.2 ओवर में 52/3 के स्कोर से अपनी पारी आगे बढ़ाई। पाकिस्तान की पारी का स्कोर 25 ओवर में 92/5 था। बारिश की वजह से मैच एक बार फिर रुका और फिर 36-36 ओवर निर्धारित हुआ। लेकिन, बारिश फिर से शुरू हो गई और लंबे इंतजार के बाद मैच को रद्द कर दिया गया।

न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला 23 अक्टूबर को

पाकिस्तान 21 अक्टूबर को कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जबकि न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को नवी मुंबई में मेजबान भारत से होगा।

