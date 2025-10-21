Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: 3 टीमों ने किया सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई तो अभी तक कोई टीम नहीं हुई ऐलिमिनेट, जानें कौन कब्जाएगा एक स्थान

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्‍व कप में सोमवार को श्रीलंका ने बांग्‍लादेश के खिलाफ 7 रन से रोमांचक जीत की है। ये टूर्नामेंट को 21वां मैच था, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल में अब तक तीन टीम सेमीफाइनल के लिए ऑफिशियली क्‍वालीफाई कर चुकी हैं। लेकिन, चौंकाने वाली बात है कि कोई बाहर नहीं हुआ है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update

आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketworldcup)

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्‍व कप 2025 में अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। सोमवार 20 अक्‍टूबर को टूर्नामेंट का 21वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच खेला गया। मुंबई में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट के साथ मेगा इवेंट की अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ऑस्‍ट्रेलिया, इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक काई भी टीम ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है। अब एक स्‍थान शेष है। आइये जानते हैं कि इस स्‍थान के लिए कौन सी टीम सबसे बड़ी दावेदार है?

भारत की दावेदारी

भारतीय क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में अभी तक पांच मैचों के बाद चार अंक और +0.526 के नेट रन रेट के साथ चौथे पायदान पर है। अगर उसे सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो अपने शेष दोनों मैच न्‍यूजीलैंड और बांग्‍लादेश से जीतने होंगे। इस तरह वह 8 अंकों के जादुई आंकड़े के साथ आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं, एक मैच जीतने पर उसे अन्‍य टीमों के मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा।

न्‍यूजीलैंड के चांस

न्‍यूजीलैंड की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में वह पांच मैचों के बाद चार अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है। हालांकि उसका नेट रन रेट -0.245 का है। ऐसे में उसे अगर आसानी से जादुई अंकों के आकड़े तक पहुंचना है तो भारत और इंग्‍लैंड दोनों को हराना होगा। एक मैच हारने की स्थिति में उसे भी अन्‍य टीमों के मैचों पर निर्भर रहना होगा।

श्रीलंका, बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान का हाल

श्रीलंका, बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान तीनों टीमें पॉइंट्स टेबल में क्रमश: 6,2,2 अंकों के साथ छठे, सातवें और आठवें पायदान पर हैं। यहां से इनका 8 के मैजिक नंबर तक पहुंचना नामुमकिन है। श्रीलंका अपना आखिरी मैच जीतकर 6 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन ऐसे में उसे किसी बड़े उलटफेर उम्‍मीद करने होगी। इसी तरह पाकिस्‍तान की भी स्थिति है। जबकि बांग्‍लादेश तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसे ऑफिशियली ऐलिमिनेट नहीं किया जाना चौंकाने वाला है।

ICC Womens World Cup 2025 Points Table

टीममैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
ऑस्‍ट्रेलिया (Q)540019+1.818
इंग्‍लैंड (Q)540019+1.490
साउथ अफ्रीका (Q)541008-0.440
भारत523004+0.526
न्‍यूजीलैंड512024-0.245
श्रीलंका613024-1.035
बांग्‍लादेश615002-0.578
पाकिस्‍तान503022-1.887

ये भी पढ़ें

यह दिल तोड़ने वाला पल… भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर के चेहरे पर साफ नजर आया विश्व कप से बाहर होने का डर
क्रिकेट
India W vs England W

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

21 Oct 2025 09:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: 3 टीमों ने किया सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई तो अभी तक कोई टीम नहीं हुई ऐलिमिनेट, जानें कौन कब्जाएगा एक स्थान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

10000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय ऑलराउंडर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

Parvez Rasool Retirement
क्रिकेट

PCB ने मोहम्मद रिजवान से छीनी पाकिस्तान वनडे टीम की कमान, नए कप्तान के नाम का भी किया ऐलान

Pakistan New ODI Captain
क्रिकेट

W,W,W,W.. अथापथु के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रनों से पीटा, आखिरी ओवर में पलटा मैच

SL W vs BAN W Match Highlights
क्रिकेट

पर्थ में रोहित-श्रेयस को आउट करने वाले गेंदबाज के हौसले बुलंद, अगली सीरीज के लिए बताई अपनी इच्छा

Josh Hazlewood
क्रिकेट

चामरी अथापथु ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज

Chamari attapattu
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.