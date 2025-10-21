आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्व कप 2025 में अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। सोमवार 20 अक्टूबर को टूर्नामेंट का 21वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया। मुंबई में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट के साथ मेगा इवेंट की अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक काई भी टीम ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है। अब एक स्थान शेष है। आइये जानते हैं कि इस स्थान के लिए कौन सी टीम सबसे बड़ी दावेदार है?
भारतीय क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में अभी तक पांच मैचों के बाद चार अंक और +0.526 के नेट रन रेट के साथ चौथे पायदान पर है। अगर उसे सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो अपने शेष दोनों मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से जीतने होंगे। इस तरह वह 8 अंकों के जादुई आंकड़े के साथ आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं, एक मैच जीतने पर उसे अन्य टीमों के मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा।
न्यूजीलैंड की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में वह पांच मैचों के बाद चार अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है। हालांकि उसका नेट रन रेट -0.245 का है। ऐसे में उसे अगर आसानी से जादुई अंकों के आकड़े तक पहुंचना है तो भारत और इंग्लैंड दोनों को हराना होगा। एक मैच हारने की स्थिति में उसे भी अन्य टीमों के मैचों पर निर्भर रहना होगा।
श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों टीमें पॉइंट्स टेबल में क्रमश: 6,2,2 अंकों के साथ छठे, सातवें और आठवें पायदान पर हैं। यहां से इनका 8 के मैजिक नंबर तक पहुंचना नामुमकिन है। श्रीलंका अपना आखिरी मैच जीतकर 6 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन ऐसे में उसे किसी बड़े उलटफेर उम्मीद करने होगी। इसी तरह पाकिस्तान की भी स्थिति है। जबकि बांग्लादेश तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसे ऑफिशियली ऐलिमिनेट नहीं किया जाना चौंकाने वाला है।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|ऑस्ट्रेलिया (Q)
|5
|4
|0
|0
|1
|9
|+1.818
|इंग्लैंड (Q)
|5
|4
|0
|0
|1
|9
|+1.490
|साउथ अफ्रीका (Q)
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|-0.440
|भारत
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|+0.526
|न्यूजीलैंड
|5
|1
|2
|0
|2
|4
|-0.245
|श्रीलंका
|6
|1
|3
|0
|2
|4
|-1.035
|बांग्लादेश
|6
|1
|5
|0
|0
|2
|-0.578
|पाकिस्तान
|5
|0
|3
|0
|2
|2
|-1.887
