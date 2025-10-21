ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: महिला विश्‍व कप 2025 में अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। सोमवार 20 अक्‍टूबर को टूर्नामेंट का 21वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्‍लादेश के बीच खेला गया। मुंबई में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट के साथ मेगा इवेंट की अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ऑस्‍ट्रेलिया, इंग्‍लैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक काई भी टीम ऑफिशियली बाहर नहीं हुई है। अब एक स्‍थान शेष है। आइये जानते हैं कि इस स्‍थान के लिए कौन सी टीम सबसे बड़ी दावेदार है?