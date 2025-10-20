यह दिल तोड़ने वाला पल… भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर के चेहरे पर साफ नजर आया विश्व कप से बाहर होने का डर

India W vs England W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ महिला क्रिकेट विश्व कप के बेहद अहम मुकाबले में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा है। टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार तीसरी हार है। इस हार के साथ ही अब भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह भी अब मुश्किल हो गई है। जबकि इंग्‍लैंड की टीम सेमीफाइनल पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। एक समय जीत की ओर अग्रसर भारतीय टीम की हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहद निराश नजर आईं। उन्होंने स्मृति मंधाना के विकेट को हार के प्रमुख कारणों में से एक माना।