Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

यह दिल तोड़ने वाला पल… भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर के चेहरे पर साफ नजर आया विश्व कप से बाहर होने का डर

India W vs England W: इंग्लैंड के खिलाफ हार को भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर ने दिल तोड़ने वाला पल बताया। महिला विश्‍व कप में ये भारत की लगातार तीसरी हार है, जिसके चलते उसके लिए सेमीफाइनल की राह भी बेहद मुश्किल हो गई है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

India W vs England W

भारतीय महिला टीम की कप्‍तान हरमनप्रीत कौर। (फोटो सोर्स: IANS)

India W vs England W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ महिला क्रिकेट विश्व कप के बेहद अहम मुकाबले में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा है। टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार तीसरी हार है। इस हार के साथ ही अब भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह भी अब मुश्किल हो गई है। जबकि इंग्‍लैंड की टीम सेमीफाइनल पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। एक समय जीत की ओर अग्रसर भारतीय टीम की हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहद निराश नजर आईं। उन्होंने स्मृति मंधाना के विकेट को हार के प्रमुख कारणों में से एक माना।

'हमारे लिए यह दिल तोड़ने वाला पल'

मैच के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि स्मृति का विकेट हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। पता नहीं कैसे चीजें उलट गईं। इंग्लैंड को जीत का श्रेय जाता है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इतनी मेहनत के बाद हार मिलना बुरा एहसास है। आखिरी 5-6 ओवर योजना के मुताबिक नहीं गए। हमारे लिए यह दिल तोड़ने वाला पल है।

'दुर्भाग्य से हम मैच फिनिश नहीं कर पाए'

कौर ने कहा कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हार नहीं मान रहे, लेकिन हमें लाइन पार करनी होगी। पिछले तीन मैचों में हमने अच्छा क्रिकेट दिखाया है। अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गेंदबाजों ने वास्तव में अच्छा काम किया। जब नेट और हिदर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वे वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हमने बहुत सी चीजें सही कीं, लेकिन आखिरी पांच ओवर ऐसे हैं जिन पर हमें एक समूह के रूप में पुनर्विचार करने की जरूरत है। स्मृति और मैं जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब चीजें नियंत्रण में थीं। दुर्भाग्य से हम मैच फिनिश नहीं कर पाए।

नाइट बनी प्लेयर ऑफ द मैच

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 288 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए हिदर नाइट ने 91 गेंद पर 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली थी। नाइट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

महज 4 रन से हार गई भारतीय टीम

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 289 के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन दोनों मैच फिनिश करने में कामयाब नहीं रहीं। स्मृति मंधाना 94 गेंद पर 88 और हरमनप्रीत कौर 70 गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हुईं। दीप्ति शर्मा ने 57 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली।

मंधाना और कौर के आउट होने के बाद दीप्ति से उम्मीद थी, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद मैच भारत के हाथ से निकलता गया। आखिरी 6 ओवर में 6 विकेट हाथ में होने के बाद भी 42 रन नहीं बने। भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना सकी और मैच 4 रन से हार गई।

ये भी पढ़ें

IND-W vs ENG-W: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने किया कमाल, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की चौथी खिलाड़ी
क्रिकेट
India women

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

20 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / यह दिल तोड़ने वाला पल… भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर के चेहरे पर साफ नजर आया विश्व कप से बाहर होने का डर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

Women’s World Cup 2025 India Semi Final Scenario: हार की हैट्रिक के साथ भारत राह हुई मुश्किल, जानें अब कैसे मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट

ICC Womens World Cup 2025 India Semi Final Scenario
क्रिकेट

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में सबसे खतरनाक बल्लेबाज की हुई वापसी

Kane Williamson returns
क्रिकेट

IND-W vs ENG-W: महिला वनडे वर्ल्ड में भारत की लगातार तीसरी हार, सेमीफाइनल में हुई इंग्लैंड की एंट्री

India Women
क्रिकेट

अफगानिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक पर ICC के बयान से भड़का पाकिस्तान,  लगाया पक्षपात का आरोप

afghanistan cricket players
क्रिकेट

हर्षित राणा को बैन करने की मांग, पर्थ में टीम इंडिया की हार के बाद जानें फैंस क्यों कर रहे ये डिमांड

harshit rana performace at perth match
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.