ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: 3 टीम सेमीफाइनल में, 2 हुई ऐलिमिनेट, जानें एक स्पॉट के लिए भारत समेत 3 टीमों के समीकरण

ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: महिला विश्‍व कप में मंगलवार को साउथ अफ्रीका ने पाकिस्‍तान को 150 रन से हरा दिया। अब पाकिस्‍तान के साथ बांग्‍लादेश की टीम भी आधिकारिक रूप से एलिमिनेट हो गई है। जबकि तीन टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। अब एक स्‍पॉट के लिए भारत समेत तीन टीम में जंग है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update

आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 की ट्रॉफी के साथ सभी टीमों की कप्‍तान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketworldcup)

ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 में मंगलवार 21 अक्‍टूबर को साउथ अफ्रीका और पाकिस्‍तान के बीच मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट के इस 22वें बारिश बाधित मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 150 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम पॉइंट्स टेबल में सबको पछाड़ते हुए शीर्ष स्‍थान पर पहुंच गई है। वहीं, पाकिस्‍तान की टीम ऐलिमिनेट हो गई। इस तरह अब तक तीन टीम सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुकी हैं तो दो टीम बाहर हो चुकी हैं। अब भारत समेत तीन टीमों के बीच सेमीफाइनल के एक स्‍पॉट की लड़ाई होगी। आइये जानते इन तीनों टीमों के समीकरण क्‍या हैं?

भारत के समीकरण

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो वह फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पांच मैचों में दो जीत, तीन हार के बाद चार अंक के साथ चौथे पायदान पर है। भारत को सेमीफाइनल के लिए सीधे क्‍वालीफाई करने के लिए अपने बाकी दोनों मैच न्‍यूजीलैंड और बांग्‍लादेश से जीतने होंगे। वहीं, अगर टीम इंडिया अब एक मैच हार जाती है तो उसे अन्‍य टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा।

न्‍यूजीलैंड का गणित

पॉइंट्स टेबल में न्‍यूजीलैंड की मौजूदा स्थिति देखें तो पॉइंट्स टेबल में वह पांच मैचों में एक जीत, दो हार और दो बेनतीजा के बाद चार अंकों के साथ पांचवें स्‍थान पर काबिज है। अगर कीवी टीम यहां से अपने दोनों मुकाबले भारत और इंग्‍लैंड के खिलाफ जीतती है तो वह सीधे सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। जबकि एक मैच हारने पर उसे अन्‍य टीमों के नतीजे पर निर्भर रहना होगा।

श्रीलंका की टीम भारत और न्‍यूजीलैंड पर निर्भर

श्रीलंका की महिला टीम मौजूदा पॉइंट्स टेबल में 6 मैचों में एक जीत, तीन हार और दो बेनतीजा मैचों के बाद चार अंकों के साथ छठे स्‍थान पर काबिज है। अब उसका सिर्फ एक मैच पाकिस्‍तान से शेष है। उसे सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए सबसे पहले पाकिस्‍तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। इसके बाद उम्‍मीद करनी होगी कि भारत और न्‍यूजीलैंड भी अपने एक-एक मैच बड़े अंतर से हार जाएं।

SL W vs BAN W Match Highlights

