ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: 3 टीम सेमीफाइनल में, 2 हुई ऐलिमिनेट, जानें एक स्पॉट के लिए भारत समेत 3 टीमों के समीकरण

ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 में मंगलवार 21 अक्‍टूबर को साउथ अफ्रीका और पाकिस्‍तान के बीच मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट के इस 22वें बारिश बाधित मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 150 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम पॉइंट्स टेबल में सबको पछाड़ते हुए शीर्ष स्‍थान पर पहुंच गई है। वहीं, पाकिस्‍तान की टीम ऐलिमिनेट हो गई। इस तरह अब तक तीन टीम सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुकी हैं तो दो टीम बाहर हो चुकी हैं। अब भारत समेत तीन टीमों के बीच सेमीफाइनल के एक स्‍पॉट की लड़ाई होगी। आइये जानते इन तीनों टीमों के समीकरण क्‍या हैं?