Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

W,W,W,W.. अथापथु के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रनों से पीटा, आखिरी ओवर में पलटा मैच

SL W vs BAN W Match Highlights: महिला विश्‍व कप 2025 में श्रीलंका ने कप्‍तान चामरी अथापथु की शानदार बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर बांग्‍लादेश के खिलाफ 7 रनों से करीबी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही टूर्नामेंट में उसकी जीत का खाता भी खुल गया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

SL W vs BAN W Match Highlights

बांग्‍लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद चामरी अथापथु का रिएक्‍शन। (फोटो सोर्स: IANS)

SL W vs BAN W Match Highlights: श्रीलंका की कप्तान चामरी अथापथु ने सोमवार को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के 21वें मैच के आखिरी ओवर में बांग्‍लादेश के लगातार चार गेंदों पर चार विकेट गिराकर 7 रनों से रोमांचक जीत दिलाई। 20 अक्‍टूबर को ये मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। अंत में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अथापथु की शानदार गेंदबाजी ने श्रीलंका को नाटकीय अंदाज में जीत दिला दी। सह-मेजबान श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की ये टूर्नामेंट में पहली जीत है।

खराब शुरुआत के बाद संभली श्रीलंका 

पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पारी की पहली ही गेंद पर विश्मी गुणरत्ने का विकेट गंवा दिया। लेकिन हसीनी परेरा और कप्तान अथापथु ने आक्रामक अंदाज में पलटवार करते हुए पारी को संभाला। अथापट्टू की 46 रनों की तेज़ पारी ने स्कोर गति को मजबूत दी, लेकिन लेग स्पिनर राबेया खान ने एक अहम विकेट लेकर मैच में बांग्‍लादेश की वापसी कराई।

202 रन पर सिमटी श्रीलंका

दो विकेट जल्दी गिरने के बावजूद हसिनी परेरा को नीलाक्षी डी सिल्वा के रूप में एक बेहतरीन जोड़ीदार मिला और दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 74 रन जोड़कर श्रीलंका को 4 विकेट पर 174 रन के मज़बूत स्कोर पर पहुंचा दिया। फिर हसीनी परेरा के 85 रन बनाकर आउट होने के बाद स्कोर 174/4 से 182/8 हो गया। पुछल्ले बल्लेबाज़ों के दम पर श्रीलंका 200 के पार पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन 48.4 ओवर में 202 रन पर ढेर हो गया।

बांग्‍लादेश की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाई

203 रनों के विशाल लक्ष्य के दबाव में बांग्लादेश की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। श्रीलंकाई गेंदबाज़ों के ज़ोरदार प्रदर्शन के कारण 15.3 ओवर में 44 के स्‍कोर पर 3 रन विकेट गंवा दिए। इसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना जोती और शर्मिन अख्तर के बीच चौथे विकेट के लिए 82 रन जोड़कर पारी को संभाला और बांग्लादेश की उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। शर्मिन ने 64 रनों की तेज़ पारी खेली, लेकिन ऐंठन के कारण उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा, जिससे शोरना अख्तर क्रीज़ पर आईं। 

30 गेंदों पर थी महज 27 रनों की दरकार

कप्तान के नेतृत्व में दोनों के बीच 50 रनों की तेज साझेदारी के चलते स्कोर 30 गेंदों पर 27 रनों पर आ गया। बांग्लादेश नियंत्रण में दिख रहा था, लेकिन तभी अथापथु ने आक्रमण में कदम रखा और खेल का रुख ही पलट गया। उन्होंने शोर्ना को आउट कर लय तोड़ दी और बांग्लादेशी खेमे में खलबली मचा दी। निगार सुल्ताना (77) की जुझारू पारी के बावजूद श्रीलंका ने अपना संयम बनाए रखा। बांग्लादेश को अंतिम छह गेंदों पर 9 रन की दरकार थी। 

अथापथु ने आखिरी ओवर में दिलाई जीत

अथापथु ने अंतिम ओवर फेंककर अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्‍होंने चार गेंदों में चार बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज आउट हुईं। पहली ही गेंद पर निगार सुल्ताना का अहम आउट भी शामिल था। उस एक गेंद ने बांग्लादेश की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और टूर्नामेंट में बने रहने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बांग्‍लादेश की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी।

ये भी पढ़ें

यह दिल तोड़ने वाला पल… भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर के चेहरे पर साफ नजर आया विश्व कप से बाहर होने का डर
क्रिकेट
India W vs England W

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

21 Oct 2025 07:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / W,W,W,W.. अथापथु के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रनों से पीटा, आखिरी ओवर में पलटा मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

PCB ने मोहम्मद रिजवान से छीनी पाकिस्तान वनडे टीम की कमान, नए कप्तान के नाम का भी किया ऐलान

Pakistan New ODI Captain
क्रिकेट

पर्थ में रोहित-श्रेयस को आउट करने वाले गेंदबाज के हौसले बुलंद, अगली सीरीज के लिए बताई अपनी इच्छा

Josh Hazlewood
क्रिकेट

चामरी अथापथु ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज

Chamari attapattu
क्रिकेट

‘तीनों फॉर्मेट के बनेंगे महान खिलाड़ी’, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के लिए की भविष्यवाणी

Rohit Sharma
क्रिकेट

NZ vs ENG: आदिल रशीद के चौके के दम पर दूसरा टी20 जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

NZ vs Eng 2nd T20I Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.