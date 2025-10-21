W,W,W,W.. अथापथु के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रनों से पीटा, आखिरी ओवर में पलटा मैच

SL W vs BAN W Match Highlights: श्रीलंका की कप्तान चामरी अथापथु ने सोमवार को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के 21वें मैच के आखिरी ओवर में बांग्‍लादेश के लगातार चार गेंदों पर चार विकेट गिराकर 7 रनों से रोमांचक जीत दिलाई। 20 अक्‍टूबर को ये मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। अंत में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अथापथु की शानदार गेंदबाजी ने श्रीलंका को नाटकीय अंदाज में जीत दिला दी। सह-मेजबान श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की ये टूर्नामेंट में पहली जीत है।