W,W,W,W.. अथापथु के दम पर श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 रनों से पीटा, आखिरी ओवर में पलटा मैच

बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद चामरी अथापथु का रिएक्शन। (फोटो सोर्स: IANS)
SL W vs BAN W Match Highlights: श्रीलंका की कप्तान चामरी अथापथु ने सोमवार को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के 21वें मैच के आखिरी ओवर में बांग्लादेश के लगातार चार गेंदों पर चार विकेट गिराकर 7 रनों से रोमांचक जीत दिलाई। 20 अक्टूबर को ये मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। अंत में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अथापथु की शानदार गेंदबाजी ने श्रीलंका को नाटकीय अंदाज में जीत दिला दी। सह-मेजबान श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की ये टूर्नामेंट में पहली जीत है।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पारी की पहली ही गेंद पर विश्मी गुणरत्ने का विकेट गंवा दिया। लेकिन हसीनी परेरा और कप्तान अथापथु ने आक्रामक अंदाज में पलटवार करते हुए पारी को संभाला। अथापट्टू की 46 रनों की तेज़ पारी ने स्कोर गति को मजबूत दी, लेकिन लेग स्पिनर राबेया खान ने एक अहम विकेट लेकर मैच में बांग्लादेश की वापसी कराई।
दो विकेट जल्दी गिरने के बावजूद हसिनी परेरा को नीलाक्षी डी सिल्वा के रूप में एक बेहतरीन जोड़ीदार मिला और दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 74 रन जोड़कर श्रीलंका को 4 विकेट पर 174 रन के मज़बूत स्कोर पर पहुंचा दिया। फिर हसीनी परेरा के 85 रन बनाकर आउट होने के बाद स्कोर 174/4 से 182/8 हो गया। पुछल्ले बल्लेबाज़ों के दम पर श्रीलंका 200 के पार पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन 48.4 ओवर में 202 रन पर ढेर हो गया।
203 रनों के विशाल लक्ष्य के दबाव में बांग्लादेश की टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। श्रीलंकाई गेंदबाज़ों के ज़ोरदार प्रदर्शन के कारण 15.3 ओवर में 44 के स्कोर पर 3 रन विकेट गंवा दिए। इसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना जोती और शर्मिन अख्तर के बीच चौथे विकेट के लिए 82 रन जोड़कर पारी को संभाला और बांग्लादेश की उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। शर्मिन ने 64 रनों की तेज़ पारी खेली, लेकिन ऐंठन के कारण उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा, जिससे शोरना अख्तर क्रीज़ पर आईं।
कप्तान के नेतृत्व में दोनों के बीच 50 रनों की तेज साझेदारी के चलते स्कोर 30 गेंदों पर 27 रनों पर आ गया। बांग्लादेश नियंत्रण में दिख रहा था, लेकिन तभी अथापथु ने आक्रमण में कदम रखा और खेल का रुख ही पलट गया। उन्होंने शोर्ना को आउट कर लय तोड़ दी और बांग्लादेशी खेमे में खलबली मचा दी। निगार सुल्ताना (77) की जुझारू पारी के बावजूद श्रीलंका ने अपना संयम बनाए रखा। बांग्लादेश को अंतिम छह गेंदों पर 9 रन की दरकार थी।
अथापथु ने अंतिम ओवर फेंककर अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्होंने चार गेंदों में चार बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट हुईं। पहली ही गेंद पर निगार सुल्ताना का अहम आउट भी शामिल था। उस एक गेंद ने बांग्लादेश की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और टूर्नामेंट में बने रहने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी।
Women's World Cup 2025