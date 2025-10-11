आज खाता खोलने के इरादे से उतरेगा श्रीलंका तो जीत की हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़े उलटफेर को बेताब इंग्लैंड

महिला वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मुकाबला। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
England Women vs Sri Lanka Women Match Preview: महिला वर्ल्ड कप 2025 के 12वें मैच में आज शनिवार 11 अक्टूबर को इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरेगी। वहीं, इंग्लैंड की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। इस टीम ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 4 विकेट से मुकाबला जीता। अगर इंग्लिश टीम आज का मुकाबला जीत जाती है तो वह ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच जाएगी।
बता दें कि श्रीलंकाई टीम अपने शुरुआती 2 में से एक मुकाबला गंवा चुकी है। वहीं, उसका एक मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। ऐसे में यह टीम पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से ऊपर सातवें पायदान पर है। श्रीलंका ने भारत के विरुद्ध अपने अभियान का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से गंवाया था।
इंग्लैंड के विरुद्ध इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को हर्षिता समरविक्रमा, चामरी अट्टापटू और नीलाक्षी डी सिल्वा से खासा उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में देवमी विहंगा और इनोका रणवीरा विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम को एमी जोन्स और नेट साइवर-ब्रंट से बेहतरीन बल्लेबाजी की आस होगी। गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लिन्सी स्मिथ श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकती हैं।
उम्मीद जताई जा रही है कि यहां की पिच पर टर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन नमी स्विंग-बॉलिंग के लिए भी बेहतरीन स्थिति बनाती नजर आ रही है। कोलंबो में भले ही पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क रहा है, लेकिन फिर से बारिश की आशंका जताई जा रही है। यहां शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
इंग्लैंड और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच साल 1997 से अब तक कुल 20 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा। इंग्लैंड ने अब तक 17 मैच अपने नाम किए, जबकि एक मैच श्रीलंका ने जीत सका है। वहीं, दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं।
यह विश्व कप मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप देखी जा सकती है।
हसीनी परेरा, चामरी अट्टापटू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, विश्मी गुनारत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका रणवीरा, देवमी विहंगा, पियमी वात्सला बदलगे, माल्की मादरा, इमेशा दुलानी।
टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल, एम अर्लॉट, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, डेनिएल व्याट-हॉज।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025