आज खाता खोलने के इरादे से उतरेगा श्रीलंका तो जीत की हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल में बड़े उलटफेर को बेताब इंग्लैंड

England Women vs Sri Lanka Women Match Preview: महिला वर्ल्ड कप 2025 के 12वें मैच में आज शनिवार 11 अक्टूबर को इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरेगी। वहीं, इंग्लैंड की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। इस टीम ने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल की थी, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 4 विकेट से मुकाबला जीता। अगर इंग्लिश टीम आज का मुकाबला जीत जाती है तो वह ऑस्‍ट्रेलिया को पछाड़ते हुए 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच जाएगी।