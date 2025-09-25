Patrika LogoSwitch to English

IND vs BAN: भारत से सुपर 4 हारने के बावजूद बांग्लादेशी कप्तान ने एशिया कप के फाइनल को लेकर भरी हुंकार, दे डाला बड़ा बयान

IND vs BAN Highlights: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में बुधवार रात भारत ने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश को 41 रन से रौंदते हुए फाइनल में जगह बना ली है। इस हार के बावजूद बांग्‍लादेश के कप्‍तान अपने प्‍लेयर्स की तारीफ करते नजर आए और फाइनल खेलने को लेकर भी बयान दिया।

भारत

lokesh verma

Sep 25, 2025

IND vs BAN Highlights
IND vs BAN Highlights: विकेट लेने की खुशी मनाते कुलदीप यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Bangladesh Match Highlights: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 हराकर फाइनल में जगह बना ली है। जबकि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। इस हार के बावजूद बांग्‍लादेश के कार्यवाहक कप्‍तान जैकर अली ने अपने खिलाड़ियों की सराहना की और भारत के खिलाफ फाइनल खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया।

हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे- जैकर अली

जैकर अली ने कहा कि ये काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन मैं तैयारी की सराहना करता हूं। सारा श्रेय खिलाड़ियों को जाता है, दस ओवरों के बाद उन्होंने शानदार ढंग से तालमेल बिठाया। हम इस मैच से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि 25 सितंबर को हमारा एक और मैच है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस मैच को जीत सकते हैं और फाइनल (भारत के खिलाफ) खेल सकते हैं। देखते हैं कि हम किस तरह का संयोजन अपनाते हैं, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।

'हम सुपर फ़ोर्स में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे'

वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि इस टूर्नामेंट में हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि हमने ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन हम सुपर फ़ोर्स में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या होता है? उनके गेंदबाजी लाइनअप को देखते हुए उनके पास एक बाएं हाथ का स्पिनर और एक लेग स्पिनर था।

शिवम दुबे का प्रयोग फेल होने पर दी सफाई

मुझे लगता है कि शिवम दुबे 7-15 ओवरों की रेंज में उस मौके के लिए एकदम सही थे, लेकिन यह कारगर नहीं रहा, यही तो होता है। अगर आउटफील्ड तेज़ होता तो स्‍कोर 180-185 रन का होता। हालांकि हमारे पास जो गेंदबाजी लाइनअप है, अगर वह 12-14 अच्छे ओवर फेंकता है तो हम ज़्यादातर मौकों पर जीत हासिल कर लेंगे।

