IND vs BAN: भारत से सुपर 4 हारने के बावजूद बांग्लादेशी कप्तान ने एशिया कप के फाइनल को लेकर भरी हुंकार, दे डाला बड़ा बयान

India vs Bangladesh Match Highlights: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 हराकर फाइनल में जगह बना ली है। जबकि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। इस हार के बावजूद बांग्‍लादेश के कार्यवाहक कप्‍तान जैकर अली ने अपने खिलाड़ियों की सराहना की और भारत के खिलाफ फाइनल खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया।