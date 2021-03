India vs England, 2nd ODI : कोहली ने लगाई शानदार फिफ्टी, राहुल और ऋषभ क्रीज पर जमे

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के एमसीए मैदान (MCA Ground) में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत (Team India) को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) । रोहित शर्मा शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन एक गलत शॉट खेलकर 25 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शिखर धवन इस पारी में कुछ खास खेल नहीं दिखा पाए और 17 बॉल में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

Team News:



1⃣ change for #TeamIndia as @RishabhPant17 named in the team



3⃣ changes for England as Dawid Malan, Liam Livingstone & Reece Topley picked in the team



Here are the Playing XIs 👇