IND vs ENG 2nd T20: अक्षर पटेल ने मैनचेस्टर में रचा इतिहास, विकेटों का शतक लगाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने

100वां विकेट लेने का जश्न मनाते अक्षर पटेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Axar Patel completed his 100 wickets in T20Is: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशन सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इंग्लैंड की पारी के दौरान उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक को विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच कराया। इसके साथ ही उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने विकेटों का शतक पूरा कर लिया।
अक्षर पटेल के इस मुकाबले से पहले 97 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 99 विकेट थे। अक्षर ने एक विकेट हासिल करते ही अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह सिर्फ चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैच से पहले सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है, जिनके नाम 87 मैचों 131 विकेट दर्ज हैं।
इस मामले में जसप्रीत बुमराह 121 के साथ दूसरे और हार्दिक पंड्या 114 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर हैं। जबकि युजवेंद्र चहल 96, कुलदीप यादव 95 और भुवनेश्वर कुमार 90 विकेट के साथ क्रमश: पांचवें, छठे और सातवें नंबर पर हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|इकॉनमी
|1
|अर्शदीप सिंह*
|2022-2026
|88*
|133
|5/51
|8.54
|2
|जसप्रीत बुमराह
|2016-2026
|95
|121
|4/15
|6.51
|3
|हार्दिक पांड्या
|2016-2026
|138
|114
|4/16
|8.34
|4
|अक्षर पटेल*
|2015-2026
|98*
|100
|3/9
|7.39
|5
|युजवेंद्र चहल
|2016-2023
|80
|96
|6/25
|8.19
|6
|कुलदीप यादव
|2017-2026
|54
|95
|5/17
|6.95
|7
|भुवनेश्वर कुमार
|2012-2022
|87
|90
|5/4
|6.96
|8
|वरुण चक्रवर्ती*
|2021-2026
|47*
|73
|5/17
|7.56
|9
|रविचंद्रन अश्विन
|2010-2022
|65
|72
|4/8
|6.90
|10
|रवि बिश्नोई*
|2022-2026
|46*
|64
|4/13
|7.42
इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में मैदान पर उतरते ही अक्षर पटेल एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। यह उनका 98वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है। इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशन मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 159 मैच खेले। वहीं, हार्दिक पंड्या 138, विराट कोहली 125 और सूर्यकुमार यादव 113 मैच के साथ क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर हैं।
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