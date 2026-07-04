IND vs ENG 2nd T20: अक्षर पटेल ने मैनचेस्टर में रचा इतिहास, विकेटों का शतक लगाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने

इंग्‍लैंड के खिलाफ मैनचेस्‍टर में मैदान पर उतरते ही अक्षर पटेल एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। यह उनका 98वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है। इस मामले में उन्‍होंने पूर्व भारतीय कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बता दें कि भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशन मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपने करियर में कुल 159 मैच खेले। वहीं, हार्दिक पंड्या 138, विराट कोहली 125 और सूर्यकुमार यादव 113 मैच के साथ क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर हैं।