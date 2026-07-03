IND vs ENG 2nd T20I Weather Report: डरहम की तरह ही मैनचेस्टर में भी बारिश की संभावना, जानें मैच के दौरान मौसम का हाल

India vs England 2nd T20I Manchester Weather Report: इंग्‍लैंड के दौरे पर पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का शुरुआती मुकाबला बारिश से रद्द होने के बाद भारतीय फैंस को अब दूसरे मैच का इंतजार है। चेस्‍टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए पहले मैच में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सात विकेट के नुकसान पर निर्धारित ओवर में अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर क अर्धशतकों के दम पर 189 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे, लेकिन इसके बाद बारिश ने फैंस का मजा किरकिरा कर दिया। अब सकी नजरें मैनचेस्‍टर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 पर टिकी हैं। आइये इस मैच से पहले मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं।