पाकिस्तानी टीम में अभिषेक शर्मा का इस कदर छाया खौफ, टिप्स के लिए आगे आए अकरम और वकार यूनिस

मोहम्मद आमिर ने कहा, "मुझे लगता है कि एक अच्छे गेंदबाज को स्टंप्स के अंदर गेंदबाजी करके उन्हें अपनी बाहें खोलने की छूट नहीं देनी चाहिए। स्टंप्स से चार-पांच मीटर की दूरी पर स्विंग गेंद फेंकें, जिससे गेंद का किनारा लग सकता है। स्टंप्स के अंदर स्विंग करें। मैंने आईपीएल में मिशेल स्टार्क को मिडिल और ऑफ साइड से आउट-स्विंगर से उन्हें आउट करते देखा है। वह सख्त हाथों से खेलते हैं, इसलिए धीमी गेंद भी उनके खिलाफ कारगर हो सकती हैं।"