एशिया कप में रनों के लिए जूझ रहे सूर्या को मिला सुनील गावस्कर का साथ, फाइनल से पहले दिया मंत्र

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। भारत किसी भी तरह से इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का खराब फॉर्म टीम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इनमें सबसे बड़ी चिंता भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म को लेकर है। ऐसे में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल मैच से पहले फॉर्म पाने के लिए मंत्र दिया है, जिस पर अमल कर वह लय में लौट सकते हैं।