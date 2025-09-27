एशिया कप में रनों के लिए जूझ रहे सूर्या को मिला सुनील गावस्कर का साथ, फाइनल से पहले दिया मंत्र

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार 28 सितंबर को यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। भारत किसी भी तरह से इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का खराब फॉर्म टीम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इनमें सबसे बड़ी चिंता भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म को लेकर है। ऐसे में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल मैच से पहले फॉर्म पाने के लिए मंत्र दिया है, जिस पर अमल कर वह लय में लौट सकते हैं।
सुनील गावस्कर ने सूर्यकुमार यादव को सलाह देते हुए कहा कि मैदान पर उतरने के बाद नैसर्गिक खेल खेलने से पहले कुछ गेंद पिच की स्थिति को भांपने के लिए खेलें। गेंद की गति, उछाल और टर्न को परखें। डगआउट और मैदान के हालात अलग-अलग होते हैं। कभी-कभार कोई बल्लेबाज पहले सेट है तो लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा यह बेहतर होता है कि कुछ गेंद खेलकर फिर अपना नैचुरल गेम खेलो। सुनील गावस्कर ने एशिया कप में अजेय भारत की जमकर तारीफ की और कहा, श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर की जीत ने टीम के धैर्य और संयम की क्षमता दिखा दी है।
आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले तक कुल 6 मैच की 5 इनिंग में 107.57 के स्ट्राइक रेट से कुल 71 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 47 रन है। नाबाद 47 रन भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर 2025 को हुए मुकाबले में बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को हुए मुकाबले में तो वह खाता भी नहीं खोल सके थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 12 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन और यूएई के खिलाफ नाबाद 7 रन बनाए थे।
भारत और पाकिस्तान की टीमें 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होगी। भारत ने एशिया कप 2025 ग्रुप और सुपर-4 में एकतरफा अंदाज में पाकिस्तान को हराया था। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम इस वक्त पाकिस्तान से कहीं आगे नजर आ रही है। फिलहाल फाइनल मुकाबले के मद्देनजर पाकिस्तानी टीम भी उत्साह से लबरेज होगी।