IND vs PAK: पाकिस्तान पर भारतीय गेंदबाजों का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, शाहीन अफरीदी के 4 छक्कों ने बचाई लाज

सैम आयूब और शाहिबजादा फरमान ने पारी की शुरुआत की और हार्दिक पंड्या भारत की ओर से पहले ओवर फेंकने आए। उन्होंने पहली गेंद वाइड डाली लेकिन अगली गेंद पर सैम आयूब को पवेलियन भेज गए। इसके बाद अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को आउट कर दिया। पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ने वाले हारिस इस मुकाबले में सिर्फ 3 रन बना सके। फखर जमान और फरमान के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी लेकिन अक्षर पटेल ने 8वें ओवर में स्ट्राइक दिलाई और फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हो गए।