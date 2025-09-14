Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: पाकिस्तान पर भारतीय गेंदबाजों का 'सर्जिकल स्ट्राइक', शाहीन अफरीदी के 4 छक्कों ने बचाई लाज

Asia Cup 2025, IND vs PAK: एशिया कप 2025 के ग्रुप A के महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2025

India vs Pakistan
भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- BCCI)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पिछले मुकाबले में ओमान के खिलाफ गोल्डन डक पर आउट होने वाले सलामी बल्लेबाज सैम आयूब फिर से पहली गेंद पर आउट हो गए। देखते ही देखते 97 रन पर पाकिस्तान ने 8 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 127 रन बना सकी।

सैम आयूब और शाहिबजादा फरमान ने पारी की शुरुआत की और हार्दिक पंड्या भारत की ओर से पहले ओवर फेंकने आए। उन्होंने पहली गेंद वाइड डाली लेकिन अगली गेंद पर सैम आयूब को पवेलियन भेज गए। इसके बाद अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को आउट कर दिया। पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ने वाले हारिस इस मुकाबले में सिर्फ 3 रन बना सके। फखर जमान और फरमान के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी लेकिन अक्षर पटेल ने 8वें ओवर में स्ट्राइक दिलाई और फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हो गए।

अफरीदी ने जड़े 4 छक्के

10वें ओवर में सलमान आगा भी आउट हो गए। 13वें ओवर में पाकिस्तान को दो झटके लगे पहले हसन नवाज आउट हुए फिर मोहम्मद नवाज चलते बने। दोनों को कुलदीप यादव ने चलता दिया। अब तक एक छोर संभाले रहे फरहान को कुलदीप यादव ने हार्दिक पंड्या के हाथों कैच कराकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद फहीम असरफ और सुफियान मुकीम भी आउट हो गए। शाहीन अफरीदी ने 4 छक्के जड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अफरीदी 33 रन बनाकर नाबाद रहे।

कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंन 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिले।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।

IND vs PAK Asia Cup 2025

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

14 Sept 2025 09:46 pm

Published on:

14 Sept 2025 09:31 pm

