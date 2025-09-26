Patrika LogoSwitch to English

अभिषेक बच्चन को…भारत पर जीत के लिए पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर का ‘मास्टर प्लान’ वायरल

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 15 बार भिड़ंत हुई है। भारत का पलड़ा इन मुकाबलों में पाकिस्तान पर भारी रहा है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 26, 2025

shoaib akhtar
शोएब अख्तर, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND vs Pak Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है। टूर्नामेंट में यह तीसरी बार होगा, जब दोनों टीमों आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में ग्रुप और सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को हराया था। ऐसे में जहां सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम एशिया कप खिताब का बचाव करने के इरादे से 28 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम भारत से टूर्नामेंट में मिली पिछली हार का हिसाब पूरा करने को बेताब होगी। इस लिहाज से दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद क्रिकेट प्रशंसक लगाए हुए हैं।

इसी कड़ी में पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब अख्तर ने एक क्रिकेट टॉक शो में अपनी राष्ट्रीय टीम को एशिया कप खिताबी जीत की रणनीति पर चर्चा करते हुए मजेदार गलती की, जो कि खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की जीत की संभावनाओं पर बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने कहा, अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्द आउट कर लेता है तो फिर क्या होगा? भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।

शोएब अख्तर के जुबान फिसलने पर मेजबान और साथी पैनलिस्ट हंसने लगे और तत्काल इसमें सुधार किया गया। गंभीर चर्चा के बीच हंसी-मजाक का माहौल बन गया। दरअसल, शोएब अख्तर उदीयमान भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे, लेकिन गलती से उनकी जगह बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का नाम निकल गया।

इस दौरान शोएब अख्तर ने कहा, भारतीय टीम के आस-पास जो हवा बनी हुई है, उससे बाहर निकलना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ जिस मानसिकता के साथ पाकिस्तान टीम ने मैच खेला, उसी के साथ भारत के खिलाफ फाइनल भी खेलना होगा। भारत पर हावी होना पड़ेगा.. ध्यान रखें कि हमे यह नहीं सोचना कि 20 ओवर करने हैं, बल्कि हमें उन्हें आउट करना होगा।

एशिया कप 2025 में भारत का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। उसने टूर्नामेंट में अब तक पांच मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को भारत से पिछले दो मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप खिताबी मुकाबले से पहले भारत अपना आखिरी सुपर-4 मैच श्रीलंका से खेलेगा, जहां सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के पास अपने कमजोरियों को दूर करने का आखिरी मौका होगा।

भारत vs पाकिस्तानः टी-20 हेड टू हेड

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 15 बार भिड़ंत हुई है। भारत का पलड़ा इन मुकाबलों में पाकिस्तान पर भारी रहा है। भारत ने इन मुकाबलों में पाकिस्तान पर 11 में जीत और 3 मैच में शिकस्त झेली है, जबकि एक मुकाबला बराबरी पर रहा।

क्रिकेट

एशिया कप 2025

Cricket News

Cricket news in Hindi

