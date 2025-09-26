अभिषेक बच्चन को…भारत पर जीत के लिए पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर का ‘मास्टर प्लान’ वायरल

IND vs Pak Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच गई है। टूर्नामेंट में यह तीसरी बार होगा, जब दोनों टीमों आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में ग्रुप और सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को हराया था। ऐसे में जहां सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम एशिया कप खिताब का बचाव करने के इरादे से 28 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम भारत से टूर्नामेंट में मिली पिछली हार का हिसाब पूरा करने को बेताब होगी। इस लिहाज से दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद क्रिकेट प्रशंसक लगाए हुए हैं।