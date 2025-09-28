IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: राष्ट्रगान के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने की गंदी हरकत, बढ़ा विवाद

भारत vs पाकिस्तान, एशिया कप 2025 फाइनल
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को एशिया कप 2025 फाइनल में आमने-सामने हैं। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला यूएई के दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा। इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले से पहले दोनों क्रिकेट टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी हुईं। पहले पाकिस्तान और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान हुआ। प्रोटोकॉल के मुताबिक, खिलाड़ी जहां सावधान की मुद्रा में खड़े थे, वहीं कैमरे में पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राऊफ भारत के राष्ट्रगान के दौरान बातें करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों की यह हरकत सुर्खियां बटोर रही है। इसे अपमानजनक करार दिया जा रहा है। दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बर्ताव की कड़ी आलोचना की जा रही है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के टकराव को और बढ़ा दिया है।
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान आगा ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले दोनों कप्तानों ने ग्रुप चरण और सुपर-4 के दौरान भी एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला था। इसके अलावा, फाइनल में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जहां रवि शास्त्री से बात की, जबकि पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने वकार यूनिस के सवालों के जवाब दिए।
