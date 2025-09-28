IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: राष्ट्रगान के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने की गंदी हरकत, बढ़ा विवाद

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले से पहले दोनों क्रिकेट टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी हुईं। पहले पाकिस्तान और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान हुआ। प्रोटोकॉल के मुताबिक, खिलाड़ी जहां सावधान की मुद्रा में खड़े थे, वहीं कैमरे में पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राऊफ भारत के राष्ट्रगान के दौरान बातें करते हुए नजर आए। पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों की यह हरकत सुर्खियां बटोर रही है। इसे अपमानजनक करार दिया जा रहा है। दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बर्ताव की कड़ी आलोचना की जा रही है। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के टकराव को और बढ़ा दिया है।