साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराने के लिए तैयार की जा रही खास पिच, क्यूरेटर ने खुद किया ये खुलासा

IND vs SA 1st Test Eden Gardens Pitch Report: भारत और वर्ल्‍ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेला जाएगा। जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए घरेलू टीम अपनी पसंद की पिच चाहेगी। ऐसे में ईडन गार्डन्‍स के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, कप्‍तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट को निराश करना नहीं चाहेंगे। एक रिपोर्ट में मुखर्जी ने कहा है कि यह एक अच्छा अनुकूल विकेट होगा, जिस पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मदद होगी। स्पिनरों को भी मदद मिलेगी और यह शुरुआत में भी हो सकता है।