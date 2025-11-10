साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराने के लिए तैयार की जा रही खास पिच, क्यूरेटर ने खुद किया ये खुलासा

ईडन गार्डन्स की पिच। (फाइल फोटो: एक्स@/BCCI)
IND vs SA 1st Test Eden Gardens Pitch Report: भारत और वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए घरेलू टीम अपनी पसंद की पिच चाहेगी। ऐसे में ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट को निराश करना नहीं चाहेंगे। एक रिपोर्ट में मुखर्जी ने कहा है कि यह एक अच्छा अनुकूल विकेट होगा, जिस पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मदद होगी। स्पिनरों को भी मदद मिलेगी और यह शुरुआत में भी हो सकता है।
दरअसल, इस सीजन में अब तक ईडन गार्डन्स में आयोजित दो रणजी ट्रॉफी मैचों में दो पिचों का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों ही पिच धीमी और बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार साबित हुईं। जबकि तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार नहीं रहीं। क्या अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के लिए सतह कुछ अलग होगी? ईडन के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने टेलीग्राफ को बताया कि इस मैच के लिए यह एक अच्छा विकेट होगा। बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मदद होगी। स्पिनरों को शुरुआत में भी मदद मिल सकती है।
ईडन की पिच बंगाल टीम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उत्तराखंड और गुजरात के खिलाफ मैचों में उसके तेज गेंदबाजों को इससे कोई मदद नहीं मिली। सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने तैयार की गई पिचों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसे ध्यान में रखते हुए क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन यह सुनिश्चित करने के लिए काफी सतर्क हैं कि पिच को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन को कोई आपत्ति न हो।
रिपोर्ट में बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि पिछले दिनों अच्छी-खासी घास काटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन शनिवार से पिच पर पानी नहीं डाला गया है। यह कहना मुश्किल है कि टेस्ट मैच से पहले कितना पानी डाला जाएगा। शायद बुधवार को थोड़ा सा डाला जा सकता है।
बता दें कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर मंगलवार को अभ्यास शुरू करने से पहले सोमवार को ईडन गार्डन्स जाकर पिच का जायजा ले सकते हैं। सूत्र के मुताबिक, घरेलू टीम जाहिर तौर पर अपनी पसंद का विकेट चाहेगी। इसलिए इस मामले को रणनीतिक रूप से निपटाना होगा।
