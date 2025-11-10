Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराने के लिए तैयार की जा रही खास पिच, क्यूरेटर ने खुद किया ये खुलासा

IND vs SA 1st Test Eden Gardens Pitch Report: ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर ने वादा किया है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के लिए एक अच्‍छी पिच तैयार की जा रही है। इसके साथ ही उन्‍होंने चौंकाते हुए ये भी कहा कि हो सकता है कि शुरुआत में ही स्पिनर्स को मदद मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 10, 2025

IND vs SA 1st Test Eden Gardens Pitch Report

ईडन गार्डन्‍स की पिच। (फाइल फोटो: एक्‍स@/BCCI)

IND vs SA 1st Test Eden Gardens Pitch Report: भारत और वर्ल्‍ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेला जाएगा। जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए घरेलू टीम अपनी पसंद की पिच चाहेगी। ऐसे में ईडन गार्डन्‍स के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, कप्‍तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट को निराश करना नहीं चाहेंगे। एक रिपोर्ट में मुखर्जी ने कहा है कि यह एक अच्छा अनुकूल विकेट होगा, जिस पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मदद होगी। स्पिनरों को भी मदद मिलेगी और यह शुरुआत में भी हो सकता है।

क्‍या शुरुआत से हावी हो जाएंगे स्पिनर?

दरअसल, इस सीजन में अब तक ईडन गार्डन्‍स में आयोजित दो रणजी ट्रॉफी मैचों में दो पिचों का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों ही पिच धीमी और बल्लेबाजों के लिए ज्‍यादा मददगार साबित हुईं। जबकि तेज गेंदबाजों के लिए ज्‍यादा मददगार नहीं रहीं। क्या अंतरराष्‍ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के लिए सतह कुछ अलग होगी? ईडन के क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने टेलीग्राफ को बताया कि इस मैच के लिए यह एक अच्छा विकेट होगा। बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मदद होगी। स्पिनरों को शुरुआत में भी मदद मिल सकती है।

शमी ने जाहिर की थी नाराजगी

ईडन की पिच बंगाल टीम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उत्तराखंड और गुजरात के खिलाफ मैचों में उसके तेज गेंदबाजों को इससे कोई मदद नहीं मिली। सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने तैयार की गई पिचों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसे ध्यान में रखते हुए क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन यह सुनिश्चित करने के लिए काफी सतर्क हैं कि पिच को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन को कोई आपत्ति न हो।

घास काटने की प्रक्रिया पूरी

रिपोर्ट में बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि पिछले दिनों अच्छी-खासी घास काटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन शनिवार से पिच पर पानी नहीं डाला गया है। यह कहना मुश्किल है कि टेस्ट मैच से पहले कितना पानी डाला जाएगा। शायद बुधवार को थोड़ा सा डाला जा सकता है।

गौतम गंभीर आज ले सकते हैं पिच का जायजा

बता दें कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर मंगलवार को अभ्यास शुरू करने से पहले सोमवार को ईडन गार्डन्स जाकर पिच का जायजा ले सकते हैं। सूत्र के मुताबिक, घरेलू टीम जाहिर तौर पर अपनी पसंद का विकेट चाहेगी। इसलिए इस मामले को रणनीतिक रूप से निपटाना होगा।

ये भी पढ़ें

ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा शतक, लेकिन कुलदीप-सिराज ने किया निराश, साउथ अफ्रीका A की शानदार जीत
क्रिकेट
IND A vs SA A

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

10 Nov 2025 09:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराने के लिए तैयार की जा रही खास पिच, क्यूरेटर ने खुद किया ये खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

14 साल बाद पाकिस्तान की टीम ने जीता खिताब लेकिन भारत के खिलाफ नहीं धो पाई ये दाग, टेक दिए घुटने

पाकिस्तान की हांगकांग सिक्सेस की टीम
क्रिकेट

अगर संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स में हुई एंट्री, तो MS Dhoni के फैंस को लग सकता है बड़ा झटका

MS Dhoni Sanju Samson
क्रिकेट

शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में इस खिलाड़ी को बलि बकरा बनाने कहा गया

IND vs SA 1st Test
क्रिकेट

पाकिस्तान के हांगकांग सिक्सेज जीतने पर मुहम्मद शहजाद ने पंड्या के अंदाज में मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.