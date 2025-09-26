Asia Cup में बजा अभिषेक शर्मा का डंका, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान जैसे धुरंधरों को भी दिया पछाड़ा

मौजूदा टूर्नामेंट के 6 मैचों की 6 पारियों में 3 अर्द्धशतक लगाते हुए अभिषेक ने 309 रन बना लिए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 75 है। औसत 51.50 और स्ट्राइक रेट 204.63 रहा है। वह एशिया कप के एक टी20 एडिशन में 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। अभिषेक के पास इस संस्करण में एक मैच और है। उनका प्रदर्शन जिस तरह का है, उसे देखते हुए 309 का आंकड़ा और बढ़ सकता है।