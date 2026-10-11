IND vs WI: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद मिडिल ऑर्डर ने किया निराश, फिर ऐसे स्कोर पहुंचा 200 के पार

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 7 के स्कोर पर संजू सैमसन (3) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 40 गेंदों में 108 रन जोड़े। ईशान 18 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 37 रन बनाकर आउट हुए। यहां से भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी। आलम ये रहा कि 135 के स्कोर तक 5 विकेट गिर गए। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 18 गेंदों में यह कारनामा किया और वह 8वीं बार 20 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने नितीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 34 रन जुटाए। इसके बाद अक्षर पटेल के साथ 14 गेंदों में 25 रन जोड़े।