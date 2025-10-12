IND-W vs AUS-W: एलिसा हीली के शतक से ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, वनडे वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार

एलिसा हीली, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर (Photo-IANS)
IND-W vs AUS-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत के खिलाफ खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कप्तान एलिसा हिली के 142 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के दिए 331 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर 49 ओवर में हासिल कर लिया। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा चेज है।
एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 331 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत से पहले यह लक्ष्य मुश्किल लग रहा था। इतना बड़ा लक्ष्य पूर्व में कभी चेज नहीं हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने टीम की ऐतिहासिक जीत में 142 रन की यादगार पारी खेली।
पारी की शुरुआत करने आई हिली ने 107 गेंद पर 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 142 रन की पारी खेली। हिली चौथी विकेट के रूप में 265 के स्कोर पर आउट हुईं। उस समय तक ऑस्ट्रेलिया मैच अपनी पकड़ में कर चुकी थी। फोएबे लिचफिल्ड ने 40, एल्सी पेरी ने 47, और एश्ले गार्डनर ने 45 रन बनाकर जीत की राह को आसान बनाया। भारत के लिए श्री चरणी ने 3, दीप्ति शर्मा ने 2, और अमनजोत कौर ने 2 विकेट लिए।
इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 330 रन बनाए थे। भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 96 गेंद पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन और मंधाना ने 66 गेंद पर 3 छक्के और 9 चौके लगाते हुए 80 रन की पारी खेली थी। हरलीन देओल ने 38, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22, जेमिमा रोड्रिग्स ने 33, और ऋचा घोष ने 32 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 9.5 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वहीं महिला वनडे विश्व कप में भारत की यह लगातार दूसरी हार है। इससे पहले उसे दक्षिण अफ्रीका से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस हार के साथ अंकतालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर चली गई है।
