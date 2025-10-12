IND-W vs AUS-W: एलिसा हीली के शतक से ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, वनडे वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार

पारी की शुरुआत करने आई हिली ने 107 गेंद पर 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 142 रन की पारी खेली। हिली चौथी विकेट के रूप में 265 के स्कोर पर आउट हुईं। उस समय तक ऑस्ट्रेलिया मैच अपनी पकड़ में कर चुकी थी। फोएबे लिचफिल्ड ने 40, एल्सी पेरी ने 47, और एश्ले गार्डनर ने 45 रन बनाकर जीत की राह को आसान बनाया। भारत के लिए श्री चरणी ने 3, दीप्ति शर्मा ने 2, और अमनजोत कौर ने 2 विकेट लिए।