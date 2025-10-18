IND-W vs ENG-W Match Preview: इंग्लैंड पर जीत से कम मंजूर नहीं, एक हार बिगाड़ेगी भारत का खेल

IND-W vs ENG-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) का 20वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में 19 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। पिछले दो मैचों में लगातार शिकस्त झेलने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए इंग्लैंड पर हरहाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। अंतिम-4 स्थानों के लिए जहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें पहले ही स्थान पक्का कर चुकी है, वहीं इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल की होड़ है।