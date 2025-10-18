Patrika LogoSwitch to English

IND-W vs ENG-W Match Preview: इंग्लैंड पर जीत से कम मंजूर नहीं, एक हार बिगाड़ेगी भारत का खेल

IND-W vs ENG-W: ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत चार मैच में दो जीत और दो हार के साथ पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 18, 2025

INDIAN WOMEN CRICKET TEAM

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND-W vs ENG-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) का 20वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में 19 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। पिछले दो मैचों में लगातार शिकस्त झेलने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए इंग्लैंड पर हरहाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। अंतिम-4 स्थानों के लिए जहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें पहले ही स्थान पक्का कर चुकी है, वहीं इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल की होड़ है।

भारत की निचले क्रम की बल्लेबाजी चिंता का विषय

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना फॉर्म में हैं, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष ने उपयोगी योगदान दिया है। हालाकि निचले क्रम की बल्लेबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। भारतीय गेंदबाजी भी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले मैच में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 से अधिक के लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकीं थी। यदि भारत को इंग्लैंड पर जीत हासिल करनी है तो पिछली गलतियों से सबक लेकर मैदान पर उतरना पड़ेगा।

IND-W vs ENG-W, ODI: हेड टू हेड

महिला वनडे में भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 79 मैच खेले गए हैं। इनमें इंग्लैंड ने 41 मुकाबलों भारत पर जीत दर्ज की जबकि उसे 36 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच दो मैचों का परिणाम नहीं निकल सका है।

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का पलड़ा भारत पर भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 12 मुकाबले खेले गए , जिसमें इंग्लैंड ने 8 मैच में जीत हासिल की जबकि उसे 4 मैच में भारत से शिकस्त झेलनी पड़ी है।

इंदौर में मौसम

इंदौर में शुक्रवार को बूंदाबांदी के बाद शनिवार दोपहर बाद आधे घंटे तक हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को मौसम साफ रहेगा। मैच के दौरान बारिश के आसार नहीं हैं।

भारत की संभावित प्लेइंग-11

स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट-कीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर या क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर।

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11

टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेट-कीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल।

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Women's World Cup 2025

Updated on:

18 Oct 2025 10:38 pm

Published on:

18 Oct 2025 10:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs ENG-W Match Preview: इंग्लैंड पर जीत से कम मंजूर नहीं, एक हार बिगाड़ेगी भारत का खेल

