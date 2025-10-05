IND W vs PAK W: भारत की ‘नो शेक हैंड’ नीति कायम, टॉस के समय हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से बनाई दूरी

IND-W vs PAK-W, ICC Women ODI World Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी ODI वर्ल्ड कप 2025 का महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस के दौरान 'नो शेक हैंड' देखने को मिला। टॉस के दौरान भारत की हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की फातिमा सना एक-दूसरे के सामने आईं, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से दूरी बनाए रखी। हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना ने ना तो हाथ मिलाया और ना ही कोई व्यक्तिगत अभिवादन किया।