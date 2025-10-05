Patrika LogoSwitch to English

IND W vs PAK W: भारत की ‘नो शेक हैंड’ नीति कायम, टॉस के समय हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से बनाई दूरी

IND-W vs PAK-W: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 05, 2025

IND W vs PAK W

श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार, 5 अक्टूबर, 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला विश्व कप मैच से पहले टॉस के दौरान भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना।

IND-W vs PAK-W, ICC Women ODI World Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी ODI वर्ल्ड कप 2025 का महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस के दौरान 'नो शेक हैंड' देखने को मिला। टॉस के दौरान भारत की हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की फातिमा सना एक-दूसरे के सामने आईं, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से दूरी बनाए रखी। हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना ने ना तो हाथ मिलाया और ना ही कोई व्यक्तिगत अभिवादन किया।

इस कदम को हाल ही में संपन्न एशिया कप के दौरान भारत की पुरुष टीम ओर से अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले के मद्देनजर उठाया गया है। ऐसे समझा जा रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की सलाह दी थी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से वर्ल्ड कप के लिए जारी निर्धारित दिशानिर्देश के मुताबिक, खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाना अनिवार्य नहीं बनाते हैं। टीमों या खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है यदि उनका आचरण खेल की भावना को बरकरार नहीं रखता है।

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत और उसके बाद ऑपरेशन सिन्दूर के बाद बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का तीन बार आमना-सामना हुआ। सभी मौकों पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट तटस्थ स्थानों पर खेल रहे हैं, यह व्यवस्था 2027 तक जारी रहेगी। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान अपने सभी महिला विश्व कप 2025 मैच कोलंबो में खेलेगा।

