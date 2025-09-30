दीप्ति शर्मा ने बल्ले के बाद गेंद से दिखाया कमाल, नीतू डेविड का तोड़ा रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit- BCCI Women)
IND-W vs SL-W, ICC Women’s ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति ने गेंद से कमाल दिखाते हुए महिला वनडे क्रिकेट में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को पीछे छोड़ यह उपलब्धि हासिल की।
भारतीय ऑफ-स्पिनर ने मंगलवार को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू, कवीशा दिलहारी को आउट कर करियर का 142वां विकेट पूरा किया। इसके साथ उन्होंने पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड का रिकॉर्ड तोड़ा। दीप्ति शर्मा ने बाद में श्रीलंका की अनुष्का संजीवनी को आउट कर अपने विकेटों की संख्या 143 कर ली।
झूलन गोस्वामी - 255 विकेट (203 इनिंग)
दीप्ति शर्मा - 143 विकेट (112 इनिंग)
नीतू डेविड - 141 विकेट (97 इनिंग)
नूशिन अल खादीर - 100 विकेट (77 इनिंग)
राजेश्वरी गायकवाड़ - 99 विकेट (64 पारी)
भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने गेंद के अलावा बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ 53 गेंद में 53 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके लगाए। दीप्ति शर्मा ने अमनजोत कौर के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी की, जोकि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। भारतीय क्रिकेटर अमजोत कौर 57 रन बनाकर आउट हुई।
Women's World Cup 2025