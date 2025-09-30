दीप्ति शर्मा ने बल्ले के बाद गेंद से दिखाया कमाल, नीतू डेविड का तोड़ा रिकॉर्ड

भारतीय ऑफ-स्पिनर ने मंगलवार को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू, कवीशा दिलहारी को आउट कर करियर का 142वां विकेट पूरा किया। इसके साथ उन्होंने पूर्व महिला क्रिकेटर नीतू डेविड का रिकॉर्ड तोड़ा। दीप्ति शर्मा ने बाद में श्रीलंका की अनुष्का संजीवनी को आउट कर अपने विकेटों की संख्या 143 कर ली।