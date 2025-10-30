आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, क्या धुल जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप सेमीफाइनल? जानें मौसम का ताजा हाल

नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल एकेडमी। (फोटो सोर्स: IANS)
Ind W vs Aus W 2nd Semifinal Weather Update: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर साउथ अफ्रीका ने फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा सेमीफाइनल आज गुरुवार 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम एलिसा हिली की अगुवाई में जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं, भारत की टीम हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में पिछली हार का हिसाब चुकता करने और खिताब की तरफ एक और कदम बढ़ाने की उम्मीद से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन, इससे पहले मुंबई के मौसम को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। क्या बारिश मैच का मजा किरकिरा करेगी? आइये आपको मौसम का ताजा हाल बताते हैं।
मौसम विभाग की ओर से आज गुरुवार सुबह मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय समयानुसार, सुबह 7 बजे तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी, जिसके बाद बादल छाएंगे, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा।
दिन में बारिश की 55% संभावना जताई गई है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से राहत मिलेगी। दोपहर 3 बजे तक मैच के लिए परिस्थितियां आदर्श होने की उम्मीद है। इस दौरान बारिश की 20% संभावना है। शाम 7 बजे तक बारिश की संभावन सिर्फ 4% रह जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि मैच में कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए पहले ही एक रिजर्व डे रखा है। ICC के नियमानुसार, निर्धारित दिन में खेल पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, भले ही ओवर कम करने पड़ें। यदि बारिश खेल में बाधा डालती है तो मैच अगले दिन ठीक वहीं से शुरू होगा, जहां से इसे रिजर्व डे पर रोका गया था।
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका ठाकुर।
एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग और मेगन शुट्ट।
