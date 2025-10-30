Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, क्या धुल जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप सेमीफाइनल? जानें मौसम का ताजा हाल

Ind W vs Aus W 2nd Semifinal Weather Update: महिला विश्‍व कप 2025 में आज 30 अक्‍टूबर को भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला जाएगा। लेकिन, मौसम विभाग की ओर से आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 30, 2025

Ind W vs Aus W 2nd Semifinal Weather Update

नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल एकेडमी। (फोटो सोर्स: IANS)

Ind W vs Aus W 2nd Semifinal Weather Update: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड को हराकर साउथ अफ्रीका ने फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा सेमीफाइनल आज गुरुवार 30 अक्‍टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम एलिसा हिली की अगुवाई में जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं, भारत की टीम हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व में पिछली हार का हिसाब चुकता करने और खिताब की तरफ एक और कदम बढ़ाने की उम्‍मीद से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन, इससे पहले मुंबई के मौसम को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। क्या बारिश मैच का मजा किरकिरा करेगी? आइये आपको मौसम का ताजा हाल बताते हैं।

मुंबई के मौसम का हाल

मौसम विभाग की ओर से आज गुरुवार सुबह मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय समयानुसार, सुबह 7 बजे तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी, जिसके बाद बादल छाएंगे, हालांकि बाद में आसमान साफ ​​हो जाएगा। 

दिन में बारिश की 55% संभावना जताई गई है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से राहत मिलेगी। दोपहर 3 बजे तक मैच के लिए परिस्थितियां आदर्श होने की उम्मीद है। इस दौरान बारिश की 20% संभावना है। शाम 7 बजे तक बारिश की संभावन सिर्फ 4% रह जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि मैच में कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी।

रिजर्व डे का प्रावधान

अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए पहले ही एक रिजर्व डे रखा है। ICC के नियमानुसार, निर्धारित दिन में खेल पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, भले ही ओवर कम करने पड़ें। यदि बारिश खेल में बाधा डालती है तो मैच अगले दिन ठीक वहीं से शुरू होगा, जहां से इसे रिजर्व डे पर रोका गया था।

भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका ठाकुर।

ऑस्‍ट्रेलिया की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग और मेगन शुट्ट।

ये भी पढ़ें

Marizanne Kapp Breaks Bowling Record: दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ मारिजेन कैप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
Marizanne Kapp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

30 Oct 2025 08:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, क्या धुल जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप सेमीफाइनल? जानें मौसम का ताजा हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND vs AUS: ‘गंभीर-अगरकर की इस सोच से नफरत…’, इस वजह से टीम मैनेजमेंट पर भड़के द‍िनेश कार्तिक

क्रिकेट

Women World Cup 2025: दो साल में लगातार छठा ICC फ़ाइनल खेलेगा दक्षिण अफ्रीका, क्या वनडे क्रिकेट में खत्म होगा ट्रॉफी का सूखा?

क्रिकेट

हम तैयार…  पहली बार विश्‍व कप के फाइनल में पहुंचने पर साउथ अफ्रीकी कप्तान ने भारत-ऑस्ट्रेलिया को दी ये चेतावनी

Eng W vs SA W 1st Semifinal Highlights
क्रिकेट

सिर में गेंद लगने से 17 वर्षीय क्रिकेटर की मौत, क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

17 Year Old Cricketer Dies
क्रिकेट

Marizanne Kapp Breaks Bowling Record: दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ मारिजेन कैप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Marizanne Kapp
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.