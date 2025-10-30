आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट, क्या धुल जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप सेमीफाइनल? जानें मौसम का ताजा हाल

Ind W vs Aus W 2nd Semifinal Weather Update: आईसीसी महिला विश्‍व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड को हराकर साउथ अफ्रीका ने फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा सेमीफाइनल आज गुरुवार 30 अक्‍टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम एलिसा हिली की अगुवाई में जीत के इरादे से उतरेगी। वहीं, भारत की टीम हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व में पिछली हार का हिसाब चुकता करने और खिताब की तरफ एक और कदम बढ़ाने की उम्‍मीद से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन, इससे पहले मुंबई के मौसम को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। क्या बारिश मैच का मजा किरकिरा करेगी? आइये आपको मौसम का ताजा हाल बताते हैं।