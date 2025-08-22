Patrika LogoSwitch to English

भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अचानक लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर किया ऐलान

गौहर सुल्ताना (Gouher Sultana) भारत की ओर से सीमित ओवरों के 87 मैच खेल चुकी हैं। उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 50 मुकाबले खेले, जिसमें 19.39 की औसत के साथ 66 विकेट हासिल किए। इसके अलावा 37 टी20 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 22, 2025

Gouher Sultana
भारत की महिला क्रिकेटर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। (Photo Credit - IANS)

Gouher Sultana: भारतीय महिला क्रिकेटर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। बाएं हाथ की स्पिनर गौहर सुल्ताना भारत की ओर से सीमित ओवरों के 87 मैच खेल चुकी हैं। गौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, "वर्षों तक गर्व, जुनून और मकसद के साथ भारतीय जर्सी पहनने के बाद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने क्रिकेट सफर के सबसे भावुक पल के बारे में लिखूं। यादों से भरे दिल और कृतज्ञता से भरी आंखों के साथ मैं सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करती हूं।"

उन्होंने लिखा, "हैदराबाद की धूलभरी गलियों से लेकर विश्व क्रिकेट के भव्य मंच तक, यह सफर किसी सपने से कम नहीं रहा। भारत का प्रतिनिधित्व करना, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, दौरे हों या फिर ऐसे मुकाबले जिन्होंने कौशल और जज्बे दोनों की परीक्षा ली हो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैदान पर लिया गया हर विकेट, हर डाइव, साथियों के साथ की गई हर हडल ने मुझे उस क्रिकेटर और इंसान के रूप में गढ़ा, जो मैं आज हूं। टीम की साथियों को धन्यवाद। कोच, चयनकर्ताओं, सहयोगी स्टाफ और प्रशासकों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया।"

एक नजर क्रिकेट करियर पर

गौहर सुल्ताना ने मई 2008 में भारत की ओर से डेब्यू किया था। उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 50 मुकाबले खेले, जिसमें 19.39 की औसत के साथ 66 विकेट हासिल किए। इसके अलावा 37 टी20 मुकाबलों में 29 विकेट चटकाए।

घरेलू क्रिकेट में अपनी फ्लाइट, स्पिन और सटीकता के लिए पहचाने जाने वालीं गौहर हैदराबाद, पुडुचेरी, रेलवे और बंगाल के लिए खेल चुकी हैं। इसके अलावा गौहर महिला प्रीमियर लीग के दो सीजन में यूपी वॉरियर्स की ओर से खेलीं। गौहर ने भारत की ओर से आखिरी बार साल 2014 में खेला। उसी साल बांग्लादेश में हुए महिला टी20 विश्व कप के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम से बाहर कर दिया गया था।

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

22 Aug 2025 06:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अचानक लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर किया ऐलान

