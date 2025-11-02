IND vs SA, Final: वर्ल्ड कप फ़ाइनल में खचा-खच भरा रहेगा स्टेडियम, टिकटों को लेकर मारामारी, 150 रुपए से 1,28,246 तक के टिकट

IND W vs SA W CWC 2025 Final: वर्ल्ड कप 2025 फाइनल से पहले फोटो सेशन के दौरान भारत और साउथ अफ्रीका की कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketworldcup)
India vs South Africa, Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानि 2 नवंबर को मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले इस रोमांचक मैच को लेकर उत्साह चरम पर है, लेकिन टिकट न मिलने से प्रशंसकों को गहरी निराशा हाथ लगी है।
आयोजकों ने ऑफलाइन टिकट बिक्री की समय-सूचना स्पष्ट नहीं की थी। नतीजतन, शनिवार को स्टेडियम के बाहर काउंटरों पर लंबी कतारें लगीं। कुछ लोग तो 36 घंटे से ज्यादा समय से इंतजार करते दिखे। BookMyShow पर ऑनलाइन बिक्री देर से शुरू हुई और हुई, लेकिन जैसे ही लाइव हुई, तो मिनटों में टिकट बिक गए और इवेंट पेज पर 'सोल्ड आउट' का संदेश फ्लैश होने लगा।
हालांकि, Viagogo जैसी रीसेल वेबसाइटों पर टिकट उपलब्ध थे, लेकिन कीमतें 6,500 रुपये से लेकर 1.3 लाख रुपये से अधिक तक पहुंच गईं। बता दें विश्व कप के लीग मैचों के टिकट मात्र 100 रुपये और सेमीफाइनल-फाइनल के 150 रुपये तय किए गए थे। Viagogo पर वीआईपी BL1 सेक्शन का टिकट 1,28,246 रुपये तक दिखा। वहीं लेवल 2K के टिकट 10,300 और लेवल 2G के टिकट 9000 हज़ार के करीब बिक रहे हैं। पी ग्राउंड एरिया का टिकट 28,357 रूपए का बिक रहा है।
एक्स पर कई यूजर्स ने शिकायत की कि BookMyShow का फाइनल टिकट पेज 'कमिंग सून' से एक मिनट से भी कम समय में 'सोल्ड आउट' हो गया, जिससे खरीदारी का मौका ही नहीं मिला। BookMyShow ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। प्रशंसक टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं।
बता दें डीवाई पाटिल स्टेडियम की क्षमता करीब 45,000 दर्शकों की है। लीग चरण में भारत-न्यूजीलैंड मैच में 25,116 दर्शक मौजूद थे, जो महिला विश्व कप के लीग चरण का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 34,651 दर्शक पहुंचे थे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टिकटों की मारामारी पर कहा, “टिकटों को लेकर दबाव तो आप जानते ही हैं। अच्छा लग रहा है कि इस बार हमारी टीम के मैचों के लिए इतना उत्साह और दबाव है।”
