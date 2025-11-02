IND vs SA, Final: वर्ल्ड कप फ़ाइनल में खचा-खच भरा रहेगा स्टेडियम, टिकटों को लेकर मारामारी, 150 रुपए से 1,28,246 तक के टिकट

हालांकि, Viagogo जैसी रीसेल वेबसाइटों पर टिकट उपलब्ध थे, लेकिन कीमतें 6,500 रुपये से लेकर 1.3 लाख रुपये से अधिक तक पहुंच गईं। बता दें विश्व कप के लीग मैचों के टिकट मात्र 100 रुपये और सेमीफाइनल-फाइनल के 150 रुपये तय किए गए थे। Viagogo पर वीआईपी BL1 सेक्शन का टिकट 1,28,246 रुपये तक दिखा। वहीं लेवल 2K के टिकट 10,300 और लेवल 2G के टिकट 9000 हज़ार के करीब बिक रहे हैं। पी ग्राउंड एरिया का टिकट 28,357 रूपए का बिक रहा है।