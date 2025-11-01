Patrika LogoSwitch to English

Women’s World Cup 2025 Final: तीसरा फ़ाइनल खेलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 7 खिताब, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

1973 से शुरू हुए इस वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम सात बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। वहीं, इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने एक बार खिताब पर कब्जा जमाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 01, 2025

India Women

भारतीय महिला टीम ने तीसरी बार फ़ाइनल में बनाई जगह (Photo Credit - IANS)

India vs South Africa, Women’s World Cup 2025 final: महिला वर्ल्ड कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानि 2 नवंबर को खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह पहली बार चैम्पियन बनेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार होगा जब उसे कोई नया चैंपियन मिलेगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार फ़ाइनल में बनाई जगह

पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई है। वहीं भारत इससे पहले दो बार ऐसा कर चुका है। भारत ने 2005 और 2017 का वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेला है। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप 2005 के फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। वहीं इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए वर्ल्ड कप 2027 के फ़ाइनल में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को मात्र 9 रन से हराया था।

महिला वर्ल्ड कप विजेताओं की लिस्ट

एडिशनसालविजेताकैसे जीते रनर-अप
पहला 1973इंग्लैंडप्वाइंट्सऑस्ट्रेलिया
दूसरा 1978ऑस्ट्रेलियाप्वाइंट्सइंग्लैंड
तीसरा 1982ऑस्ट्रेलिया3 विकेटइंग्लैंड
चौथा 1988ऑस्ट्रेलिया8 विकेटइंग्लैंड
5वां 1993इंग्लैंड67 रनन्यूजीलैंड
6वां 1997ऑस्ट्रेलिया5 विकेटन्यूजीलैंड
7वां 2000न्यूजीलैंड4 विकेटऑस्ट्रेलिया
8वां 2005ऑस्ट्रेलिया98इंडिया
9वां 2009इंग्लैंड4 विकेटन्यूजीलैंड
10वां 2013ऑस्ट्रेलिया114 रनवेस्टइंडीज
11वां 2017इंग्लैंड9 रनइंडिया
12वां 2022ऑस्ट्रेलिया71 रनइंग्लैंड

ऑस्ट्रेलिया 7 बार रेह चुका है चैम्पियन

अबतक वर्ल्ड कप के 12 एडिशन खेले जा चुके हैं, जिसमें से सात बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। वहीं, इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने एक बार खिताब पर कब्जा जमाया है। ऑस्ट्रेलिया 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में चैम्पियन बनी है। वहीं इंग्लैंड 1973, 1993, 2009 और 2017 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। न्यूजीलैंड ने मात्र एक बार 2000 में यह खिताब अपने नाम किया था।

फ़ाइनल में जगह बनाने वाली छठी टीम बनी दक्षिण अफ्रीका

भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अलावा वेस्टइंडीज ही एक और टीम है, जिसने वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेला है। वेस्टइंडीज ने भारत में आयोजित वर्ल्ड कप 2013 का फ़ाइनल खेला था। जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 114 रनों से हराया था। इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाने वाली छठी टीम है।

