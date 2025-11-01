Women’s World Cup 2025 Final: तीसरा फ़ाइनल खेलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 7 खिताब, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

भारतीय महिला टीम ने तीसरी बार फ़ाइनल में बनाई जगह (Photo Credit - IANS)
India vs South Africa, Women’s World Cup 2025 final: महिला वर्ल्ड कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल यानि 2 नवंबर को खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह पहली बार चैम्पियन बनेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार होगा जब उसे कोई नया चैंपियन मिलेगा।
पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई है। वहीं भारत इससे पहले दो बार ऐसा कर चुका है। भारत ने 2005 और 2017 का वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेला है। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप 2005 के फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। वहीं इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए वर्ल्ड कप 2027 के फ़ाइनल में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को मात्र 9 रन से हराया था।
|एडिशन
|साल
|विजेता
|कैसे जीते
|रनर-अप
|पहला
|1973
|इंग्लैंड
|प्वाइंट्स
|ऑस्ट्रेलिया
|दूसरा
|1978
|ऑस्ट्रेलिया
|प्वाइंट्स
|इंग्लैंड
|तीसरा
|1982
|ऑस्ट्रेलिया
|3 विकेट
|इंग्लैंड
|चौथा
|1988
|ऑस्ट्रेलिया
|8 विकेट
|इंग्लैंड
|5वां
|1993
|इंग्लैंड
|67 रन
|न्यूजीलैंड
|6वां
|1997
|ऑस्ट्रेलिया
|5 विकेट
|न्यूजीलैंड
|7वां
|2000
|न्यूजीलैंड
|4 विकेट
|ऑस्ट्रेलिया
|8वां
|2005
|ऑस्ट्रेलिया
|98
|इंडिया
|9वां
|2009
|इंग्लैंड
|4 विकेट
|न्यूजीलैंड
|10वां
|2013
|ऑस्ट्रेलिया
|114 रन
|वेस्टइंडीज
|11वां
|2017
|इंग्लैंड
|9 रन
|इंडिया
|12वां
|2022
|ऑस्ट्रेलिया
|71 रन
|इंग्लैंड
अबतक वर्ल्ड कप के 12 एडिशन खेले जा चुके हैं, जिसमें से सात बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। वहीं, इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने एक बार खिताब पर कब्जा जमाया है। ऑस्ट्रेलिया 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में चैम्पियन बनी है। वहीं इंग्लैंड 1973, 1993, 2009 और 2017 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। न्यूजीलैंड ने मात्र एक बार 2000 में यह खिताब अपने नाम किया था।
भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अलावा वेस्टइंडीज ही एक और टीम है, जिसने वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेला है। वेस्टइंडीज ने भारत में आयोजित वर्ल्ड कप 2013 का फ़ाइनल खेला था। जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 114 रनों से हराया था। इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाने वाली छठी टीम है।
