Women’s World Cup 2025 Final: तीसरा फ़ाइनल खेलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 7 खिताब, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में जगह बनाई है। वहीं भारत इससे पहले दो बार ऐसा कर चुका है। भारत ने 2005 और 2017 का वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेला है। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप 2005 के फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए खिताब अपने नाम किया था। वहीं इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए वर्ल्ड कप 2027 के फ़ाइनल में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को मात्र 9 रन से हराया था।