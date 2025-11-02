विश्व कप फाइनल से पहले मंदिरों में भारतीय खिलाड़ियों के परिजन, कोई सैकड़ों KM की यात्रा पर तो किसी ने की विशेष पूजा

Indian Women's Players Families on visit Temples: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का फाइनल आज 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। इससे पहले हर भारतीय फैन भारत के चैंपियन बनने की दुआ कर रहा है तो वहीं खिलाड़ियों के परिवार भी अलग-अलग तरीके से बेटियों की जीत के लिए मंदिरों में मन्‍नत मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक कस्बे से मुंबई तक एक टेंपो ट्रैवलर 21 घंटे की सड़क यात्रा पर है, जिसमें तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के भाई समेत 18 लोग सवार हैं। वहीं, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के भाई आगरा-मुंबई ट्रेन से रवाना हो गए हैं। ओपनर शैफाली वर्मा के पिता राजस्थान के एक मंदिर की 300 किलोमीटर की यात्रा कर हरियाणा लौटे हैं। मुंबई में, ऋचा घोष, कप्तान हरमनप्रीत कौर और अन्य के परिवार भी मंदिरों में मत्‍था टेक रहे हैं।